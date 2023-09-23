Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika

Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı

Son Güncelleme: 23.09.2023 15:01

Netlix'in dünya çapında izlenme rekorları kıran dizisi Squid Game'den esinlenerek bir yarışma düzenlendi. 456 gerçek insanlı ve 4.56 milyon dolar ödüllü yarışmadan ilk fragmandan yayınlandı.

Netflix'te izlenme rekorları kıran ve dünya çapında büyük bir üne kavuşan Squid Game dizisi gerçek hayata uyarlandı. Diziden esinlenerek 'Squid Game: The Challenge' isimli bir yarışma düzenlendi. 456 kişinin mücadele edeceği yarışmadaki ödül ise tamı tamına 4.56 milyon dolar.

22 KASIM'DA YAYINLANACAK

Netflix'in, geçtiğimiz sene duyurduğu ve başvurularını topladığı Squid Game yarışması için meraklı bekleyiş bitiyor. Netflix, 456 gerçek insanlı ve 4.56 milyon dolar ödüllü "Squid Game" yarışmasının fragmanını da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Squid Game: The Challenge yarışması 22 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı
Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı
Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı

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Son Dakika Kültür Sanat Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Squid Game gerçek hayata uyarlandı! 4,56 bin dolar ödüllü yarışmadan ilk fragman yayınlandı - Son Dakika
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