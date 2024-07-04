Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kuruköprü Mahallesi'nde başlayan etkinliğin dördüncüsü Kamber Mahallesi'nde gerçekleştirildi.
22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlikte, kitap okumanın yanı sıra, geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalara, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadara pek çok aktivite çocuklarla buluşturuluyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Talas Belediyesi, kırsal mahallelerdeki çocuklar için Gezici Kütüphane Okuma Şenliği düzenliyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?