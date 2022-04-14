"Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi açıldı - Son Dakika
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"Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi açıldı

14.04.2022 19:20
"Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı (AB) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde "Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (AB) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde "Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji" sergisi açıldı.

Gaziantep Vali Yardımcısı Nihat Karabiber, açılıştaki konuşmasında, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Tarihi mekanda tarihi fotoğraflara bakmanın kendisine heyecanlandırdığını belirten Karabiber, "Güzel iş birliğinin görev paylaşımının güzel esere dönüşünü görüyorsunuz. Binlerce yıllık tarihimizi gelecek nesillere ulaşılması noktasında büyük bilimsel çalışmalar yapılacak burada inşallah." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsünün Bey Mahallesi'ndeki 162 yıllık Kendirli Kilisesi'nin restore edilmesinin ardından kurulduğunu belirterek, bölge arkeolojisi için öneminden bahsetti.

Fotoğrafın tarihe ışık tutan ön önemli etkenlerden biri olduğunu belirten Şahin, "Ara Güler gibi bir sanatçıyla birlikte burada bir etkinliğin olması bizim için çok önemli. Çok güzel bir söz var, 'son nefesin bittiğinde ölmüyorsun unutulduğunda ölüyorsun.' Ara Güler unutulmuyor, sanatçılar unutulmuyor. Ruhumuzda yaşıyorlar, Onları rahmet ve milletle anıyoruz." şeklinde konuştu.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen ise söz konusu enstitünün yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu enstitü bu şehrin nazar boncuğu olacak. Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in tarihi fotoğraflarını yine tarihi bir mekanda göreceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri serginin açılışını gerçekleştirdi, sergiyi gezdi.

Orhan Şallıel şefliğinde Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın mini bir konser verdiği programa Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver ve çok sayıda tarihçi ve fotoğraf meraklısı katıldı.

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Gaziantep'te, 'Ara Güler' sergisi açıldı Gaziantep'te, 'Ara Güler' sergisi açıldı

Ara Güler, Arkeoloji, Gaziantep, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji' sergisi açıldı - Son Dakika


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