Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı - Son Dakika
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Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı

27.05.2022 21:56

Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı " Giresun mutfağında özellikle vejeteryan ve veganlar için yaklaşık 400 'e yakın yemek çeşiti yer almaktadır ve sağlıklı beslenmek isteyenler için biçilmiş kaftandır.

Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı

" Giresun mutfağında özellikle vejeteryan ve veganlar için yaklaşık 400 'e yakın yemek çeşiti yer almaktadır ve sağlıklı beslenmek isteyenler için biçilmiş kaftandır."

GİRESUN - Giresun'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri dahilinde, tarihi evleriyle ön plana çıkan Zeytinlik semtinde yöresel yemekler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Yeşilgiresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Uygulama Oteli olarak kullanılan tarihi konağının bahçesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Okulun öğrencilerinin hazırladığı kara lahana çorbası, mısır ekmeği, üzüm pekmezinden yapılan samaksa tatlısı, kiraz tuzlaması, sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, bezelye kızartması gibi yöresel yemekler sergilenerek, tarifleri ve yapılış aşamaları anlatıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikle kentte yetişen bitkilerden yapılan ve sağlık açısından faydalı olan yöresel yemekleri tüm Türkiye ve dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yemeklerin genellikle sebze ağırlıklı olduğunu dile getiren Ünlü, bunun yanı sıra tereyağı ile yapılan pide, pekmezden yapılan tatlı gibi birbirinden lezzetli yemeklerin de Giresun mutfağında yer aldığını belirtti.

Ünlü, yemeklerin tanıtımını tarihi bir semtte yaptıklarını ifade ederek, "Bu Zeytinlik semti de güzide bir semtimiz, turizme kazandırmak ve ön plana çıkarmak istediğimiz, sadece martı seslerini duyabileceğiniz, başka gürültünün olmadığı, aslında şehrin ortasında, çölde vaha gibi güzel bir semt. Ben bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı, turistleri, gurmeleri, yemek seven tüm vatandaşlarımızı Giresun'a davet ediyorum. Yemeklerimizi, denizimizi, yaylalarımızı, tüm güzelliklerimizi onlarla paylaşmaya hazırız. Giresun mutfağında yaklaşık 400'e yakın yemek yer almaktadır. Özellikle vejeteryanlar için ve sağlıklı beslenmek isteyenler için Giresun mutfağı biçilmiş kaftan. Bu yemekler arasında veganlara uygun yemekler de var" dedi.

Vali Ünlü, etkinliğin Türk mutfağının ve Giresun mutfağının tanıtılması için bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da altyapı oluşturmasını temenni ederek, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahman Demirel, kurum müdürleri ve turizm işletmelerinin temsilcileri katıldı.

Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı
Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı

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Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Giresun'un vejeteryan mutfağı tarihi Zeytinlik semtinde tanıtıldı - Son Dakika


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