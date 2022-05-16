Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı - Son Dakika
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Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı

16.05.2022 10:07

Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı Antikacı Hakan Akın: "Bu telefonun atası ve daha ötesi de yok"ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı

Antikacı Hakan Akın: "Bu telefonun atası ve daha ötesi de yok"

ESKİŞEHİR Eskişehir'de bir antikacıda bulunan Amerika yapımı 120 yıllık telefon, nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Eskişehir'de antikacılık ile uğraşan 50 yaşındaki Hakan Akın, yurt dışındaki arkadaşlarının yardımıyla satın aldığı Amerika yapımı olduğu öne sürülen telefonu, nostalji meraklıları için antika pazarında görücüye çıkardı. Yaklaşık 120 yıllık olan ve kurulum olarak ilk icat edilen telefonla benzer mekanizmalara sahip olan ürün, görenlerin oldukça ilgini çekti. Ahize sistemine sahip olan telefonun kutusunun ise ahşaptan yapıldığını belirten antikacı Akın, kutunun birleştirilme sürecinde kırlangıç geçme olarak bilinen yönteminin kullanıldığını fark ettiklerini vurguladı.

"İlk çıkan telefonlardan"

Satın aldığı kişiden öğrendiği kadarıyla telefonun tarihinden bahseden Akın, "Amerikan malı, 1900'lerden kalma bir telefon. İlk çıkan telefonlardan. Ahizeli siteme sahip, ahşap bir telefon olarak yapılmış. Kırlangıç geçme adı verilen sistemle hazırlanmış, çok eski bir telefon. Nadir bir ürün olarak biliyor. Zaten antikanın belli bir fiyatı yoktur çünkü her zaman bulunan bir şey değil. Genelde yurt dışından daha çok ürün geliyor. Bizim kültürümüzde telefon, hesap makinesi veya mekanik malzemeler az bulunuyor. Biz Türkler olarak devamlı çiftçilik veya hayvancılık yapmışız. Bu yüzden de bizim antikalarımız az" dedi.

"1900 yılına ait bir telefon"

Telefonun çok nadir bulunan bir ürün olduğunu dile getiren Akın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu telefonu görenler şaşırıyor. Mesela biri gelir, 'bu benim babamda da vardı' der ama buna diyemez. Çünkü 1900 yılına ait bir telefon. Çok nadir, bulmak ve görmek gerçekten çok zor. Şu an teknoloji çağındayız ve herkesin cebinde telefon var. Bu ise telefonun atası ve daha ötesi de yok."

Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı
Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Amerika yapımı 120 yıllık telefon görücüye çıktı - Son Dakika


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