Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi - Son Dakika
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Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi

17.05.2022 19:26
Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi

Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi Samsun'da, uyuşturucu bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek üzere hazırlanan "Pembe Aslında Siyahtır" tiyatro oyunu okullarda sahnelenmeye başlandı.

Tiyatro ile uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekildi

SAMSUN - Samsun'da, uyuşturucu bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek üzere hazırlanan "Pembe Aslında Siyahtır" tiyatro oyunu okullarda sahnelenmeye başlandı.

İlkadım Belediyesi tarafından 16-18 Mayıs tarihleri arasında ilçedeki eğitim yuvalarında uyuşturucuyla mücadeleyi konu alan "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu gösterilecek. İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü desteği ile Tiyatro Balans tarafından "Pembe Aslında Siyahtır" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. İlk olarak Köksal Ersayın Anadolu Lisesi öğrencilerine sergilenen tiyatro oyunu 19 Mayıs ve Gazi Anadolu Lisesi ile son bulacak. Kasım Uçkan'ın yazdığı oyunda; Ebru Karaman, Esin Karakaya, Mehmet Tokat, Coşkun Özmeriç, Alperen Cingöz oyuncu olarak yer aldı. Sahnelenen tiyatro oyunu öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.

Oyunun, barkovizyon görüntüleri ile başladığı gösteride, gençlere rol model olabilecek ünlülerden mesajlar izletildi. Fakir bir ailenin oğlu ve zengin bir ailenin kızının bulaştığı zehrin hayatlarındaki olumsuzlukları ve ruhsal çöküşün konu edildiği oyunda gençlere; "Bu illetin zengini, fakiri, kızı, erkeği yok. Bu illete bulaşma, bulaşırsan ölürsün, bulaşırsan öldürürsün" mesajları verildi. Final sahnesinde ise bir maddenin adını kullanmadan, göstermeden yerde sürünme anı gözler önüne sergilendi.

"Biz hayata ayna tutuyoruz"

Gerçekleşen tiyatro oyununda öğrencilerin hem eğlendiklerini hem de uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilenmiş olduklarını belirten yönetmen Metin Karaman, "Biz hayata bir ayna tutuyoruz. Seyirci de bu sayede bir empati kurabiliyor ve empati kurduğunda, 'evet bu benim de başıma gelmişti, demek ki böyle de davranılabiliyormuş ya da burada dikkat etmem gerekiyormuş' gibi çıkarımlarda bulunabiliyor. Dolayısıyla biz de bu hedefe ulaşmak adına tiyatronun gücünü bildiğimiz için bu sosyal projeyi tiyatro sahnesinde sergiliyoruz. Hedef kitle karşısına çıktığımızda daha bilinçli, daha doğru, hatasız bir oyunla çıkabilmek için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz" dedi.

"Bu hayati konuyu gençlerimize aktarmak istedik"

Gençliği aydınlatmak adına önemli bir proje olduğunu söyleyen İlkadım Belediyesi Basın ve Halka İlişkiler Müdürü Hüseyin Özköse, "Uyuşturucu ve tüm bağımlılıklarla mücadele çok önemli bir konu. Bu hayati konunun tiyatro ile gençlerimize, çocuklarımıza, ailelere aktarılmasını istedik. Oyun açıkça her şeyi anlatıyor. Oyundaki hazin sonu hep birlikte izledik. Bu şekilde hazin sonların yaşanmaması için yapmamız gereken şey; bütün bağımlılık çeşitlerine karşı savaş açmak, bunlardan uzak durmak olmalıdır. Bizi tüm anlamıyla uyuşturan, sonu hazin olan, uyuşturucu, sigara, alkol, internet bağımlığı ve benzeri kötü alışkanlıkların tümünden uzak duralım" diye konuştu.

Bol alkış ve beğeni ile izlenen tiyatro gösterisinin sonunda oyunculara İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş adına Müdür Hüseyin Özköse çiçek takdim etti.

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Kaynak: İHA

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