Tokat’ta 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat’ta 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii yeniden ibadete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat’ta 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii yeniden ibadete açıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat’ta restorasyon çalışmaları tamamlanan 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii, cuma namazı öncesinde düzenlenen programla yeniden ibadete açıldı.

Tokat'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii, cuma namazı öncesinde düzenlenen programla yeniden ibadete açıldı.

Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırılan tarihi camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından yeniden cemaatine kavuşan caminin açılış programına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Tokat milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıf eserlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tarihi caminin yeniden ihyasına şahitlik etmek için bir araya geldiklerini belirten Aksu, "Allah ecdadımıza rahmet etsin. Onların bıraktığı vakfiyelerle bugüne kadar ayakta durmuş. Allah nasip ederse kıyamete kadar yine bu cemaate hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Tokat'ın çok sayıda vakıf eserine ev sahipliği yaptığını ifade eden Aksu, geçmişte yıkılan Hatuniye Medresesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Çalışmalara milletvekilleri, belediye ve esnafın destek sunduğunu belirten Aksu, külliyenin imaret bölümünün de vakfiyesine uygun şekilde aşevi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ise tarihi bir eserin yeniden hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Külliyenin Anadolu'nun önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Köklü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve milletvekillerinin katkılarıyla Türkiye genelinde vakıf eserlerinin ayağa kaldırıldığını ifade etti. Köklü, külliyedeki diğer çalışmaların da tamamlanmasını temenni ederek, "İnşallah seneye genel müdürümüzün dediği gibi diğer etapları da tamamlayıp onun da açılışını yapmayı Allah bize nasip etsin" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da tarih, kültür, kardeşlik ve hoşgörü şehri olarak nitelendirdiği Tokat'ta böylesine anlamlı bir açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Restorasyon sürecine katkı sunan Vali Köklü'ye, milletvekillerine ve Vakıflar Genel Müdürü Aksu'ya teşekkür eden Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tokat'ta çok sayıda eseri ihya ettiğini, çalışmalarını Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde de sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKültürTokatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

84 yıllık rekorun ardından İstanbul’a bir uyarı daha 84 yıllık rekorun ardından İstanbul'a bir uyarı daha
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
İsmail Kartal’ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı İsmail Kartal'ın 6-0 sonrası sözleri tartışma yarattı
Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Sarıyer’de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama... Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
ABD’li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var ABD'li Yahudi profesör sinsi planı ifşa etti: Sırada Türkiye var
14:19
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari’de
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!
14:07
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu
Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
14:03
Muhammed Salah’ın ablasına teklif yağıyor Türk yatırımcılar sıraya girdi
Muhammed Salah'ın ablasına teklif yağıyor! Türk yatırımcılar sıraya girdi
13:45
Aziz Yıldırım’a 4. kez ret Mahkemeden bir de soruşturma kararı
Aziz Yıldırım'a 4. kez ret! Mahkemeden bir de soruşturma kararı
13:32
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor
İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
12:40
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 14:26:28. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat’ta 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii yeniden ibadete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei