Tokat’ta 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii yeniden ibadete açıldı

Tokat'ta restorasyon çalışmaları tamamlanan 541 yıllık Gülbahar Hatun Camii, cuma namazı öncesinde düzenlenen programla yeniden ibadete açıldı.

Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında yaptırılan tarihi camide, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından yeniden cemaatine kavuşan caminin açılış programına Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Tokat milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, vakıf eserlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Tarihi caminin yeniden ihyasına şahitlik etmek için bir araya geldiklerini belirten Aksu, "Allah ecdadımıza rahmet etsin. Onların bıraktığı vakfiyelerle bugüne kadar ayakta durmuş. Allah nasip ederse kıyamete kadar yine bu cemaate hizmet etmeye devam edecek" dedi.

Tokat'ın çok sayıda vakıf eserine ev sahipliği yaptığını ifade eden Aksu, geçmişte yıkılan Hatuniye Medresesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi. Çalışmalara milletvekilleri, belediye ve esnafın destek sunduğunu belirten Aksu, külliyenin imaret bölümünün de vakfiyesine uygun şekilde aşevi olarak hizmete açıldığını söyledi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü ise tarihi bir eserin yeniden hizmete sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Külliyenin Anadolu'nun önemli tarihi eserlerinden biri olduğunu vurgulayan Köklü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve milletvekillerinin katkılarıyla Türkiye genelinde vakıf eserlerinin ayağa kaldırıldığını ifade etti. Köklü, külliyedeki diğer çalışmaların da tamamlanmasını temenni ederek, "İnşallah seneye genel müdürümüzün dediği gibi diğer etapları da tamamlayıp onun da açılışını yapmayı Allah bize nasip etsin" diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da tarih, kültür, kardeşlik ve hoşgörü şehri olarak nitelendirdiği Tokat'ta böylesine anlamlı bir açılışta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Restorasyon sürecine katkı sunan Vali Köklü'ye, milletvekillerine ve Vakıflar Genel Müdürü Aksu'ya teşekkür eden Yazıcıoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tokat'ta çok sayıda eseri ihya ettiğini, çalışmalarını Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinde de sürdürdüğünü kaydetti.