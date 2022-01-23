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Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor - Son Dakika

Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor

23.01.2022 15:59
Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor

Trabzon Botanik Park'ta, Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Derya Saka, "Ömür" adını verdiği karacayla çocuğu gibi ilgileniyor.

Trabzon Botanik Park'ta, Büyükşehir Belediyesine bağlı temizlik görevlisi olarak çalışan Derya Saka, "Ömür" adını verdiği karacayla çocuğu gibi ilgileniyor.

Ortahisar ilçesine bağlı Çamoba Mahallesi'ndeki parkta 3 yıl önce çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Saka, AA muhabirine, park içerisinde iki dişi olmak üzere toplam 3 karaca ve 6 tavşan bulunduğunu söyledi.

Karacalara "Boncuk", "Boynuzlu" ve "Ömür" adlarını verdiğini ifade eden Saka, "Sabah geliyorum, etrafıma toplanıyorlar ama Ömür'ü büyüttüğüm için o daha yakın bana. O beni gördüğünde hemen geliyor yanıma, öbürleri de geliyor ama daha mesafeliler." dedi.

2 çocuk annesi Saka, Ömür'ün yaklaşık 4 günlükken geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Şefimiz 'Karaca yavrusuna bakabilir misin?' diye sordu, ben de elimden geleni yapmaya çalışacağımı söyledim. İlk önce karton kolide bir yer yaptık, içine yaprak koydum, biberonla beslemeye başladım. Bırakıp gittiğimde bağırıyordu, evime geç gidip izin günlerimde dahi onun için işe geliyordum. Başka kimsenin elinden sütünü içmiyordu, beni arıyorlardı, süt içmediğini duyunca dayanamıyordum, geliyordum işe. İnsan evladının aç durmasına dayanamaz hemen koşup geliyordum, yediriyordum onu. Onu evlatlarımın yerine koydum, evladım işte."

Karacanın ismini İbrahim Erkal'ın şarkısında esinlenerek "Ömür" koyduğunu dile getiren Saka, "İnşallah ömrü de güzel olur. 'Kara gözlüm, zeytin gözlüm.' diyerek seviyorum onu. İşlerimi yapıyorum, boş vakitlerimde de hep bunların yanında oluyorum. Onlarla ilgileniyorum, dertleşiyorum, stres atıyorum. Ömrüm böyle geçiyor." diye konuştu.

Saka, 6 ay boyunca özenle baktığı karacayı, Botanik Park içesinde bulunan tel örgülerle çevrili olan bölüme bıraktığını dile getirerek, "Tellerin arasından bağırıyor bana, hava kararırdı, ben burada oluyordum, onun yanında. Üzülürdüm onun bağırmasına, onu sakinleştirirdim işten öyle çıkardım. Sabah gelirdim ki tellerin orada beni bekliyor, koşa koşa, bağıra bağıra gelirdi ama zamanla buraya da alıştı." dedi.

Ömür ile yakınlığını gören kişilerin kendisine "Ömür'ün annesi" diye seslendiğini aktaran Saka, "Onların bana öyle seslenmesi hoşuma gidiyor. Bana Ömür'le ilgili 'Ne yiyor, ne içiyor' diye sorular soruyorlar. " ifadelerine yer verdi.

"Ömür benim için karşılıksız sevgi demek"

Saka, mayıs ayında Ömür'ün yavrusunun olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Kızlarımın çocuklarından önce Ömür'ün bebeğini bekleyeceğim. Anneanne olmayı bekliyorum. İnşallah o duyguyu da yaşarım. Hayırlısı, Allah nasip ederse olur. Çoğalırlar burada. Ömür benim için karşılıksız sevgi demek. Bir evlat sevgisi gibi. Yeri gelince onu da evlatların gibi düşünüyorsun. Eve gittiğim zaman düşünüyorum, kar yağdığında, rüzgar çıktığında, 'Ağaç dalı kırılır, bir şey olur mu ona?' diye düşünüyorum."

Derya Saka'yı iş yerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da Saka ile karaca arasındaki sevgi ve merhamet hikayesini öğrendiğinde bunu herkesin bilmesi gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Arkadaşlarıyla çektikleri videoyu sosyal medya hesabında paylaştığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Derya Hanım ona çok özel bir ilgi göstermiş, adeta bir anne şefkatiyle 3-4 günlükten bugüne kadar bakmış, şimdi anneanne olmayı bekliyormuş. Gerçekten bu tür hikayeler insanların yüreklerine adeta su serpiyor, zor zamanlarda, insanların sıkıntılı olduğu dönemlerde, bu tür merhamet ve sevgi öyküleri hepimizi rahatlatıyor, mutlu ediyor. Bu bakımdan ben de böyle bir paylaşımı yaparak insanlarımıza, toplumumuza, tüm Türkiye'ye Trabzon'dan güçlü bir sevgi mesajı vermek istedim. Personelimizle gurur duyuyorum, hafta sonları, bayramda izin almadan gece gündüz Ömür'ü bu yaşa ve bu hale getirmek büyük bir özveri ve gayret."

Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor
Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor
Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor

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Ortahisar, Trabzon, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da belediye personeli parktaki karacaya anne şefkatiyle bakıyor - Son Dakika
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