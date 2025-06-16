Trabzon Hasırı Düğün Sezonuyla Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon Hasırı Düğün Sezonuyla Canlanıyor

16.06.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da, yaz mevsimi ve düğün sezonunun başlamasıyla hasır takı üretimi hız kazandı.

Trabzon'da yaz mevsiminin gelişi ve düğün sezonunun açılmasıyla, coğrafi işaretli Trabzon hasırının üretimi hız kazandı.

Külçe ve hurda altınların eritilip tel haline getirilmesinin ardından tamamen elde örülerek hazırlanan hasır takılar, bugünlerde üretim atölyelerindeki yoğun mesainin ardından vitrinlere hazır hale getiriliyor.

Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırı, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzük olarak satışa sunuluyor.

Geçmişten bugüne Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmez takıları arasında yer alarak 8, 14 ve 22 ayar altın kullanılarak hazırlanan bu ürünler, gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

Yabancı turistlerin de ilgisini çeken Trabzon hasırında kuyumcular, onlardan gelen talepler doğrultusunda farklı tasarımlar üretiyor.

"İnşallah beklentilerimizi karşılayacak bir yaz geçiririz"

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, düğünler açısından en yoğun dönemlerin yaz ayları olduğunu söyledi.

Haziran, temmuz ve ağustosun geleneksel olarak düğün ayları olduğunu belirten Yazıcı, "Kuyumcular olarak biz de hazırlığımızı yaptık. Hasır bilezik üreticilerimiz olsun, vitrinciler olsun artık müşterilerimizi bekler durumdayız. Çok güzel tasarımlarımız ve modellerimiz var." diye konuştu.

Yazıcı, düğüncülerin yavaş yavaş gelmeye başladığına dikkati çekerek, hasırda fiyatların gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre değiştiğini ifade etti.

Altın fiyatlarının yükseldiğini dile getiren Yazıcı, "Umutluyuz. Yazı bekliyoruz. Düğün sezonları açıldı. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak bir yaz geçiririz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Trabzon hasırına özellikle yabancıların yoğun ilgisi olduğuna işaret ederek, "Özellikle Dubai, Katar, Abu Dabi'ye İstanbul üzerinden ihracatlarımız fazla. Bunun yanı sıra kazaziye daha fazla gittiğini görebilmekteyiz. Özellikle Belçika, Fransa, Almanya'ya bu tarafa da Avrupa'ya da hasır ihracatımız oluyor. İstanbul üzerinden bunları yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Onlara göre de küçük çaplı da olsa bir hizmet çalışmamız var"

Trabzon için turizmin olmazsa olmazlardan olduğuna dikkati çeken Yazıcı, özellikle Körfez ülkelerinden beklentilerinin fazla olduğunu aktardı.

Yazıcı, diğer sektörler gibi kuyumcuların da turizmin pastasından nispeten paylarını aldıklarını ifade ederek, "Geçmiş yıllara baktığımızda bu yıl bir hazırlığımız oldu. Onların kendi ürünleri 21 ayar. Bizlerden tedarik etmek istiyorlar. Biz de geleneksel olarak 14, 18 ve 22 ayar var. Onlara göre de küçük çaplı da olsa bir hizmet çalışmamız var. İnşallah yararlı geçecektir. Beklentimiz fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, hemen hemen her ay yeni ve farklı tasarımlar üretildiğine dikkati çekerek, "Bunun yanında 8 ayar altın ürünlerimiz, 14 ayar altın ürünlerimiz ve 22 ayar altın ürünlerimiz ve çok farklı tasarımlarımız var." dedi.

Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle buradaki müşterileri uyarmak adına söylüyorum. Güvenilir kuyumculardan, tanıdıkları kuyumcularda alışverişini yapsınlar. Özellikle serbest piyasada dolanıyor işte sahte altın mevzusu. Kuyumcu sahte altın satmaz. O açıdan mutlaka güvenilir, kendi tanıdıkları kuyumculardan alışverişini yapmalarını öneriyorum."

"Trabzon hasırını vitrinde satışa sunmak için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Kentte yaklaşık 35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Yavuz da bu ayların kuyumculuk sektörünün en yoğun ayları olduğunu ifade etti.

Sektörde yaz ayı ve düğün sezonunun açılmasıyla canlılık başladığını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an işlerde bir canlılık, hızlılık var. Atölyede şu an hasırın imalatını yapıyoruz. Bunları kadınlar 1 haftada, 8-10 günde örüyor. Onlar örüp getirdikten sonra atölyede işlemi sonlandırıyoruz. Yani vitrine girecek şekilde kilit sistemlerini, örücü hatalarını düzeltip satışa sunuyoruz."

Yavuz, Trabzon hasırını vitrinde satışa sunmak için bu günlerde 4 kişilik ekiple yoğun şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, trabzon, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Hasırı Düğün Sezonuyla Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
17:05
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:39
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 12:58:54. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon Hasırı Düğün Sezonuyla Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.