Trabzon Hasırı Düğün Sezonuyla Canlanıyor

Trabzon'da yaz mevsiminin gelişi ve düğün sezonunun açılmasıyla, coğrafi işaretli Trabzon hasırının üretimi hız kazandı.

Külçe ve hurda altınların eritilip tel haline getirilmesinin ardından tamamen elde örülerek hazırlanan hasır takılar, bugünlerde üretim atölyelerindeki yoğun mesainin ardından vitrinlere hazır hale getiriliyor.

Trabzon'da bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırı, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzük olarak satışa sunuluyor.

Geçmişten bugüne Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmez takıları arasında yer alarak 8, 14 ve 22 ayar altın kullanılarak hazırlanan bu ürünler, gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

Yabancı turistlerin de ilgisini çeken Trabzon hasırında kuyumcular, onlardan gelen talepler doğrultusunda farklı tasarımlar üretiyor.

"İnşallah beklentilerimizi karşılayacak bir yaz geçiririz"

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, düğünler açısından en yoğun dönemlerin yaz ayları olduğunu söyledi.

Haziran, temmuz ve ağustosun geleneksel olarak düğün ayları olduğunu belirten Yazıcı, "Kuyumcular olarak biz de hazırlığımızı yaptık. Hasır bilezik üreticilerimiz olsun, vitrinciler olsun artık müşterilerimizi bekler durumdayız. Çok güzel tasarımlarımız ve modellerimiz var." diye konuştu.

Yazıcı, düğüncülerin yavaş yavaş gelmeye başladığına dikkati çekerek, hasırda fiyatların gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre değiştiğini ifade etti.

Altın fiyatlarının yükseldiğini dile getiren Yazıcı, "Umutluyuz. Yazı bekliyoruz. Düğün sezonları açıldı. İnşallah beklentilerimizi karşılayacak bir yaz geçiririz." ifadesini kullandı.

Yazıcı, Trabzon hasırına özellikle yabancıların yoğun ilgisi olduğuna işaret ederek, "Özellikle Dubai, Katar, Abu Dabi'ye İstanbul üzerinden ihracatlarımız fazla. Bunun yanı sıra kazaziye daha fazla gittiğini görebilmekteyiz. Özellikle Belçika, Fransa, Almanya'ya bu tarafa da Avrupa'ya da hasır ihracatımız oluyor. İstanbul üzerinden bunları yapabiliyoruz." diye konuştu.

"Onlara göre de küçük çaplı da olsa bir hizmet çalışmamız var"

Trabzon için turizmin olmazsa olmazlardan olduğuna dikkati çeken Yazıcı, özellikle Körfez ülkelerinden beklentilerinin fazla olduğunu aktardı.

Yazıcı, diğer sektörler gibi kuyumcuların da turizmin pastasından nispeten paylarını aldıklarını ifade ederek, "Geçmiş yıllara baktığımızda bu yıl bir hazırlığımız oldu. Onların kendi ürünleri 21 ayar. Bizlerden tedarik etmek istiyorlar. Biz de geleneksel olarak 14, 18 ve 22 ayar var. Onlara göre de küçük çaplı da olsa bir hizmet çalışmamız var. İnşallah yararlı geçecektir. Beklentimiz fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, hemen hemen her ay yeni ve farklı tasarımlar üretildiğine dikkati çekerek, "Bunun yanında 8 ayar altın ürünlerimiz, 14 ayar altın ürünlerimiz ve 22 ayar altın ürünlerimiz ve çok farklı tasarımlarımız var." dedi.

Güvenilir kuyumculardan alışveriş yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle buradaki müşterileri uyarmak adına söylüyorum. Güvenilir kuyumculardan, tanıdıkları kuyumcularda alışverişini yapsınlar. Özellikle serbest piyasada dolanıyor işte sahte altın mevzusu. Kuyumcu sahte altın satmaz. O açıdan mutlaka güvenilir, kendi tanıdıkları kuyumculardan alışverişini yapmalarını öneriyorum."

"Trabzon hasırını vitrinde satışa sunmak için yoğun şekilde çalışıyoruz"

Kentte yaklaşık 35 yıldır kuyumculuk yapan Hasan Yavuz da bu ayların kuyumculuk sektörünün en yoğun ayları olduğunu ifade etti.

Sektörde yaz ayı ve düğün sezonunun açılmasıyla canlılık başladığını belirten Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an işlerde bir canlılık, hızlılık var. Atölyede şu an hasırın imalatını yapıyoruz. Bunları kadınlar 1 haftada, 8-10 günde örüyor. Onlar örüp getirdikten sonra atölyede işlemi sonlandırıyoruz. Yani vitrine girecek şekilde kilit sistemlerini, örücü hatalarını düzeltip satışa sunuyoruz."

Yavuz, Trabzon hasırını vitrinde satışa sunmak için bu günlerde 4 kişilik ekiple yoğun şekilde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.