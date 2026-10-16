Trabzon Yomra\'da 70 yaşındaki İsmail Ayaz, 60 yıldır tek terzi olarak çalışıyor

Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Oymalıtepe Mahallesi'nde 60 yıldır terzilik yapan 70 yaşındaki İsmail Ayaz, mesleğine duyduğu sevgi ve emeğiyle geçmişten günümüze uzanan bir hikayeye tanıklık ediyor. Aynı dükkanda yıllardır makasını, iğnesini ve dikiş makinelerini elinden düşürmeyen İsmail usta, bugün çevre mahalle ve köylerin tek terzisi olarak mesleğini yaşatıyor.

Oymalıtepe'nin geçmişine de tanıklık eden İsmail Usta, köyde yol ve elektrik imkanlarının sınırlı olduğu yıllarda gaz lambasının ışığında, pedallı dikiş makinesiyle çalıştığı günleri hatırlıyor. Bir zamanlar kömürle ısıtılan ütüyle kıyafetlere son şeklini veren usta, bugün teknolojinin gelişmesine rağmen geleneksel döküm ütüsünden vazgeçmiyor. Yıllardır kullandığı üç iplik makinesi ve iplik işleme makinesi de dükkanındaki yerini koruyor. Eskimiş gövdeleri ve üzerlerindeki izlerle bu araçlar, yarım asrı aşan emeğin sessiz tanıkları olarak duruyor.

Hazır giyimin yaygınlaşmasıyla işlerin azaldığını belirten İsmail Usta, mesleğini sürdürmekten vazgeçmiyor. El emeğiyle beş çocuğunu büyüten usta, yılların tecrübesini her dikişe yansıtmaya devam ediyor.