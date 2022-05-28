Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitim gören gençler umut vadediyor

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında eğitimlerini sürdüren genç müzisyenler, yüksek lisans ve sanatta yeterlik eğitimi alarak orkestra sanatçısı, öğretmen ve akademisyen olmak istiyor.

Üniversite bünyesinde 1992 yılından bu yana ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve sanatta yeterlikte müzik eğitimi veren Devlet Konservatuarı, piyano ile üflemeli, vurmalı ve yaylı çalgılar ana sanat dallarında eğitim vermeye devam ediyor.

Bu yıl ilkokul kısmında yarı zamanlı konservatuvar bölümü de açılan kurumda her yaştan öğrenci müzik eğitimi alıyor.

Konservatuar bünyesinde yer alan Balkan Senfoni Orkestrası da Şef Prof. Ahmet Hamdi Zafer yönetiminde yurt içi ve yurt dışında konserler vererek ülkeyi temsil ediyor.

Öğretim Görevlisi Bilge Su Karaca, AA muhabirine, piyano eğitimine 6 yaşında Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarında başladığını söyledi.

Lisede, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarında eğitim aldıktan sonra 2016 yılında Edirne'ye dönerek konservatuarda eğitimci olarak çalışmaya başladığını belirten Karaca, "Üniversitemizin çeşitli masterclass, konser, seminer sempozyum gibi etkinliklerinde öğrencilerimiz yer alıyorlar. Müzik eğitimine bu okulda başlamış biri olarak şimdi yeni nesil öğrencilerin yetişmesine katkıda bulunuyorum." dedi.

"Yüksek lisans eğitimi alıp orkestra sınavlarına girmek istiyorum"

Konservatuarda 14 yıldır klarnet eğitimini sürdüren Hilal Karaca da 8 yaşından beri klarnet çaldığını anlattı.

Balkan Senfoni Orkestrası'nda 2 yıldır bas klarnet sanatçısı olduğunu belirten lisans 4. sınıf öğrencisi Karaca, "Orkestramızla yurt içi ve yurt dışında konserler veriyoruz. En son ekim ayında Bulgaristan Plovdiv'de konserimiz vardı. Yurtiçinde de aktif olarak sürekli konserler veriyoruz. Okulumuzun Balkan Senfoni öğrenci orkestrasında da klarnet grup şefiyim. Mezun olduktan sonra yüksek lisans eğitimi alıp orkestra sınavlarına girmek istiyorum. Trakya Üniversitesinin benim hayatımdaki yeri çok büyük. Hocalarımızın verdiği eğitimi gayet iyi. Burada aile gibiyiz." diye konuştu.

Lisans 1. sınıf öğrencisi Simge Günel de 4 yıldır Dr. Öğretim Üyesi Sela Can Dökmeci'den kontrbas eğitimi aldığını belirtti.

Gençlik orkestrası bünyesinde yurt içi ve yurt dışında birçok konser verdiklerini ifade eden Günel, "Geçen yaz İsviçre'de bir müzik kampına katılarak eğitmenlik eğitimi aldım. Enstrümanımda teknik ve müzikal anlamda yeterli seviyeye geldikten sonra orkestra sanatçılığı yapmak istiyorum. Balkan Senfoni Orkestrası ve öğrenci orkestramızda çalıyorum. Zaten okulumuzda bununla ilgili güzel eğitimler veriliyor. 60-70 kişilik bir orkestranın parçası olmak ve onlarla bir şeyler yapmak bana büyük mutluluk veriyor." dedi.

Minel Çancı da konservatuvarda obua eğitimime 2009 yılında Doç. Zerrin Tan ile başladığını söyledi.

2019 yılında Alanya'da düzenlenen Uluslararası genç müzisyenler yarışmasında üçüncülük ödülünün sahibi olduğunu ifade eden Çancı, "2017 ve 2018 yıllarında Eğirdir Klasik Müzik Festivali'nde eğitmen olarak görevlendirildim ve birçok konser verdim. Balkan Senfoni Orkestrası'yla da konserlere devam ediyorum. 2020 yılında Berlin Flarmoni Orkestrası'nın obuacısı Jonathan Kelly ile çalışma fırsatı buldum. Sınavlara hazırlanıp orkestralara girmek istiyorum." dedi.

Aleyna Aygün de Doç. Çisem Önver Zafer ile devam ettiği flüt eğitimi sayesinde bir çok sahnede performans sergilediğini, konservatuarda çok güzel masterclass eğitimleri aldıklarını, yurtdışından gelen birçok müzisyenle bağlantı kurma şansına sahip olduklarını belirtti.