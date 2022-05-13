Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı - Son Dakika
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Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı

13.05.2022 20:48
Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, ameliyat sonrası fotoğrafladığı atık, hastalıklı, tümörlü ve kanserli organların görüntülerinden oluşan 'İçimizdeki Sanat' adlı tıbbi fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, ameliyat sonrası fotoğrafladığı atık, hastalıklı, tümörlü ve kanserli organların görüntülerinden oluşan 'İçimizdeki Sanat' adlı tıbbi fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası'nda düzenlenen sergide kadın ve erkek hastalardan alınan 42 tümörlü ve kanserli organın fotoğrafı sergilendi.

Güler, AA muhabirine, tıbbi fotoğraflarıyla hem öğrencilerin eğitimine hem de bilimsel makalelere ışık tutmayı amaçladığını söyledi.

Organların birtakım temizlik işlemlerinden sonra fotoğraf için hazırlandığını dile getiren Güler, "Her organı ameliyatta hastadan çıkar çıkmaz fotoğrafladık. Bunlar canlı dokular. Sergiyi hem öğrencileri bilgilendirmek hem de farkındalığı artırmak için açtık. Bu sergi biraz işin içine sanatsal boyut da katıyor. Gezici bir sergi olarak ayarladık ve 'İçimizdeki Sanat' ismini verdik. Atık olarak gördüğümüz hastalıklı, tümörlü, kanserli dokuların birer sanat objesi haline getirilebileceğini, estetik bir boyut kazandırabileceğini göstermeye çalıştık." diye konuştu.

Güler, kendisi için sergide yer alan en değerli fotoğrafın çektiği bir kalbin fotoğrafı olduğunu sözlerine ekledi.

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Kocaeli Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Genel Cerrahi, Tıp Fakültesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı - Son Dakika


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