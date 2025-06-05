Tunceli'de Bayramlaşma Programı Düzenlendi

Tunceli'de bayramlaşma programı

TUNCELİ - Tunceli'de bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Tunceli'de, Vali Şefik Aygöl düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Tunceli'de özel bir işletmede düzenlenen bayramlaşma programına Vali Şefik Aygöl'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Hakan Duman, vali yardımcıları, kurum amirleri, asker ve polisler, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şefik Aygöl, programa katılanlarla tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.