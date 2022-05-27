Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu - Son Dakika
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Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu

27.05.2022 16:42

Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulunduTUNCELİ Tunceli'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında tescilli bir mezarlıktan çalınan tarihi koçbaşlı mezar taşı, müze yetkilileri ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu bir köyde bulunarak müze müdürlüğüne teslim edildi Tunceli...

Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu

TUNCELİ Tunceli'de geçtiğimiz yıl Kasım ayında tescilli bir mezarlıktan çalınan tarihi koçbaşlı mezar taşı, müze yetkilileri ve güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu bir köyde bulunarak müze müdürlüğüne teslim edildi

Tunceli merkez Çılga Köyü'nde tescilli bir mezarlık alanı içinde bulunan tarihi koçbaşlı mezar taşı, 2021 Kasım ayında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Olayın duyulmasının ardından Tunceli Müze Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve güvenlik güçleri taşın bulunması için çalışma başlattı. 6 ay süren çalışmalar sonucu bir vatandaşın ihbarıyla çalınan mezar taşının Hozat İlçesi'ne bağlı Buzlupınar Köyü'nde olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleriyle mezar taşının bulunduğu köye giden müze yetkilileri mezar taşını alarak Tunceli Müze Müdürlüğü'ne getirdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, "2021 yılı Kasım ayında ilimiz merkez Çılga Köyü'nde tescilli mezarlık alan içinde bir koçbaşlı mezar taşımızın çalındığı ihbarı almamız üzerine sayın valimizin talimatlarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleriyle geniş çaplı bir araştırma başlattık. Bu 6 aylık süre içerisinde çalınan koçbaşlı mezar taşımızın nerelere gidebileceği, nerelerde saklanabileceği konusunda güvenlik güçlerimiz geniş bir çalışma yaptı. Aynı zamanda bölge halkı, köy halkı; herkes bizimle sürekli irtibat halindeydi" dedi.

Köylü bir vatandaşın müze müdürlüğünü arayarak eserin kendi köylerinde olma ihtimalinin olduğunu söylemesi üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Öncel, Valimizin talimatlarıyla Tunceli Müzesi'ndeki arkadaşlarımız ve güvenlik güçlerimizle birlikte Buzlupınar Köyü'ne gittik. Köyde yaptığımız incelemelerde çalınan mezar taşımızın olduğunu tespit ettik. Ayrıca Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü de kış ayları içinde eserimizin arattırılması için ülkemizin tüm illerine, gümrük kapılarına da bilgiler göndermişti. Biz eserimizi sapasağlam bulup tekrar müzemize getirdiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Koç ve atbaşlı mezar taşları Tunceli kültürü için önemli

Kültür varlıklarının hepsinin önemli olduğunu, birinin diğerinden daha az önemli olmadığını belirten Öncel, "Tunceli'de kültür tarihi açısından koç ve atbaşlı mezar taşları önemli bir yere sahip. Bölgenin yaşamını, mezar kültürünü en güzel anlatan örnekler bunlar. Neredeyse ilimizin tamamında bütün mezarlıklarımızda bunları görüyoruz. Günümüzde bu mezar taşları hala yapılmakta" ifadesini kullandı.

Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu
Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu
Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu
Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Tunceli, Kasım, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tunceli'de çalınan koçbaşlı mezar taşı, 6 ay sonra bulundu - Son Dakika
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