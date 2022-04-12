Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti - Son Dakika

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'deki ilçe ve köylerde bulunan yuvalarına gelerek yaşamlarına burada devam etmeye başladı.

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle tabiat canlanıyor.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve akarsuların coşkuyla aktığı kentte, baharın müjdecisi leylekler de Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerini mesken tuttu.

Her yıl bahar aylarında ilçelerdeki köylere gelen leylekler, elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve bacalarına kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.