Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti

12.04.2022 13:25
Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'deki ilçe ve köylerde bulunan yuvalarına gelerek yaşamlarına burada devam etmeye başladı.

Sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla Tunceli'deki ilçe ve köylerde bulunan yuvalarına gelerek yaşamlarına burada devam etmeye başladı.

Hava sıcaklığının giderek arttığı kentte, karların erimesiyle tabiat canlanıyor.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ve akarsuların coşkuyla aktığı kentte, baharın müjdecisi leylekler de Pertek, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerini mesken tuttu.

Her yıl bahar aylarında ilçelerdeki köylere gelen leylekler, elektrik direklerine, evlerin çatılarına ve bacalarına kurdukları yuvalarda yaşamlarını sürdürüyor.

Sonbahara kadar köylerde konaklayacak olan leylekler, kışın gelmesiyle yeniden sıcak iklime sahip bölgelere doğru göç edecek.

Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti
Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti
Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti
Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti

YORUMLAR
500
Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı artıyor Almanya'da göçmen kökenlilerin sayısı artıyor Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek Göç İdaresi'nin camlarını kıran 15 yabancı uyruklu, sınır dışı edilecek

Çemişgezek, Mazgirt, Tunceli, GÖÇ, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti - Son Dakika


Son Dakika
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
12:33 Ekrem İmamoğlu gençlerle halı saha maçı yaptı! Performansı büyük beğeni topladı
12:28 Karar bugün çıkabilir! İşte emeklinin merakla beklediği ikramiye zammı için masadaki rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 13:49:15. #1.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de her bahar yolu gözlenen leylekler yuvalarına yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement