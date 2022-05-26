Tunceli'nin 3 bin rakımlı dağ köyleri yeşile büründü - Son Dakika
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Tunceli'nin 3 bin rakımlı dağ köyleri yeşile büründü

26.05.2022 13:28
Tunceli'nin 3 bin rakımlı dağ köyleri yeşile büründü

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki köyler ve yaylalarda ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesindeki köyler ve yaylalarda ilkbahar güzelliği yaşanıyor.

Doğası ve kültürüyle öne çıkan Nazımiye, yılın her döneminde çevre illerden ziyaretçi ağırlıyor.

Çetin kışın ardından hava sıcaklığının iyice arttığı ilçede, 3 bin rakımda bulunan dağ köyleri ve yaylalar da yeşile büründü.

Rengarenk çiçeklerin açtığı ilçeye bağlı Sarıyayla ve Khal Ferat köylerinde, şelale ve dereler doğaya ayrı güzellik katıyor.

Kar ve bahar güzelliğinin bir arada yaşandığı köyler, şu sıralar doğa tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

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Kaynak: AA

İlkbahar, Tunceli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'nin 3 bin rakımlı dağ köyleri yeşile büründü - Son Dakika


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