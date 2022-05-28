Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika
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Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

28.05.2022 22:30
Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Kazakistanlı müzik topluluğu Turan Ethno Folk Band, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Serik Nurmoldaev, Baurjan Bekmuhanbetov, Maksat Medeubek, Erjiğit Aliev, Jantu Dadabaev isimlerinden oluşan Turan Ethno Folk Band, Toroslar Belediyesi Amfi Tiyatro'da sanatseverlerle buluştu.

Yöresel kıyafetlerle sahneye çıkan topluluk üyeleri Türk dünyasının müziklerini seslendirdi.

Konserde topluluk üyelerinin daveti üzerine sahne önüne gelen katılımcılar çalan müzik eşliğinde oynadı. Katılımcılara Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da eşlik etti.

Konserin sonunda Yılmaz da yöresel kıyafet giyerek grup üyeleriyle Anayurt Marşı'nı söyledi.

Başkan Yılmaz, konserde, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini belirterek, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konser sonunda Yılmaz, topluluk üyelerine plaket ve çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: AA

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Toroslar Belediyesi, Tiyatro, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Turan Ethno Folk Band, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Son Dakika


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