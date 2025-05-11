Türk Dil Bayramı\'nın 748. Yılı Kutlandı

Karaman'da, 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri kapsamında dans gösterisi ve konserler düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'in fermanıyla 13 Mayıs 1277'de Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesinin 748. yıl dönümü törenlerle kutlanıyor.

Kutlamaların üçüncü gününde, Aktekke Millet Bahçesi'nde Azerbaycanlı müzik grubu Şuşa tarafından konser verildi.

Lütfü Elvan Fuar ve Kongre Merkezi'nde devam eden programda, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) desteğiyle, Özbekistanlı ses sanatçıları sahne aldı, dans toplulukları da gösteri yaptı.

Günün son etkinliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Programa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, İl Genel Meclis Başkanı Tamer Yıldızbaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Melik Özsöz, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.