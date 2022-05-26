Türk mutfağının döner ve kebabın yanı sıra diğer lezzetleriyle tanıtılması önerisi

Türk yemekleri uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, Türk mutfağının dünyanın en zengin mutfakları arasında yer aldığını ancak tanıtım eksikliği bulunduğunu, Türk Mutfağı Haftası gibi etkinliklerle bilinirliğin daha da artırılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesiyle kutlanan "Türk Mutfağı Haftası", yurt genelinde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Malatya'daki etkinliklere katılan Türk yemekleri uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, AA muhabirine, Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin son derece yararlı olduğunu ve sürekli yapılması gerektiğini söyledi.

Dünya genelinde gastronominin yükselişte olduğunu, kültürlerin gastronomiyle kendini tanıttığını ve ön plana çıktığını anlatan Soysal, şöyle konuştu:

"Türk mutfağı dünyanın en zengin mutfaklarından ama tanınmıyoruz. Bizi sadece döner ve kebapla tanıyorlar. Bu da büyük bir eksiklik. Bu konuda daha büyük bir tanıtım daha iyi bir PR yapmak lazım. Türk mutfağında özellikle evde pişen yemekleri olağanüstü buluyorum. Tencere yemekleri ve çorba olarak dünyanın en zengin mutfağı Türkiye'de. O yüzden biraz daha ev mutfaklarını dışarı çıkararak, ev mutfaklarının restoranlarda servis edilmesini sağlayarak tanıtım ayağını oluşturmalıyız. Treni kaçırmış değiliz."

"Sofra insanları bir araya getirir"

Soysal, gastronominin her geçen gün öneminin daha çok anlaşıldığını, Türkiye'deki birçok kentte yöresel yemeklerin ön plana çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'deki tüm şehirlerde UNESCO'ya mutfaklarıyla aday olma çabası var. Bunu ilk başaran Gaziantep oldu, sonra Afyonkarahisar ve Hatay bu işi kotardı, bence Malatya'nın da bunu yapması lazım. Malatya, Türkiye'deki tüm mutfaklar içerisinde vejetaryen dediğimiz yani etsiz mutfaklarda ortaya koyabileceğimiz muhteşem bir zenginliğe sahip olağanüstü bir mutfak. Dünyada veya Türkiye'de bu kadar çok yaprağa sarma yapan başka bir şehir yok. Tabii ki hamur işi de var ama sebze ve bulgur ağırlıklı muazzam bir vejetaryen mutfak var Malatya'da. Malatya'nın analı kızlı köfte, kiraz yaprağı köftesi, içli köfte, yoğurtlu-ayranlı köfte gibi yemekleri tanıtılabilir. UNESCO çalışmaları da bu yönde yapılmalı. Artık dünyada tarihi eserlerimiz var doğamız çok güzel ama bir şey eksik kalıyor o köprüyü de mutfakla kuruyorsunuz. Malatya'nın tarihi çok eski, Arslantepe var her şey çok güzel ama bir şey ile köprü yapmak gerekir o da mutfakla oluyor. Sofra insanları bir araya getirir, bir paylaşım sağlar ve mutluluk verir."

"Yöresel olmadan evrensel olamıyoruz"

Sahrap Soysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mutfakla ilgili olmasının kendisini gururlandırdığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelen yabancı konuklar ile yabancı diplomatlar veya siz yurt dışına gidiyorsunuz orada hediye edilebilecek en değerli şey İngilizceye çevrilmiş külliyatlı bir mutfak kitabımız. O anlamda da çok memnunun böyle bir kitabımızın çıkmasından. Orada da benim bir tarifim var. Glutensiz, vejetaryen tariflerimiz var. Ne akımı olursa olsun dünyada onlara uygun yöresel tariflerimiz var. Zaten yöresel olmadan evrensel olamıyoruz."

Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin tanıtım açısından son derece yararlı olduğuna işaret eden Soysal, "Mutfak hep olmalı çünkü bu kültür mirası, kimliğimizin çok önemli bir parçası. Dünyada mutfaklar çok yükselişte o yükseliş trendini biz de yakalamalıyız." dedi.