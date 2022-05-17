Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi

17.05.2022 13:12
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi

Tuzla Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisindeki amfi tiyatro alanında 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Tuzla Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisindeki amfi tiyatro alanında 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi.

Tuzla Belediyesi, Uluslararası Aile Günü'nde Türkiye'nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatro alanında özel bir etkinlik düzenledi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile düzenlenen etkinlikte 2 bin aile çocukları ile birlikte açık hava sineması etkinliğinde bir araya geldi.

"HAVALARIN ISINMASI İLE BİRLİKTE AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİNİN ARTACAK"

Güzel havanın da etkisi ile birlikte yoğun bir kalabalığın yaşandığı etkinlikte çocuklar, sinema gösterisi öncesinde mini oyunlar ile eğlendiler. Havanın kararması ile birlikte cep telefonlarının ışıkları ile görsel bir şölen oluşturulurken, aileler Ayı Kardeşler, Macera Parkı' filmini izlediler. Program sırasında Tuzla Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'nda başlatılan 'Aile Fotoğrafı' etkinliğine katılan ailelere de fotoğrafları hediye edildi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, havaların ısınması ile birlikte açık hava etkinliklerinin artacağını belirtti.


Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi
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Tuzla Belediyesi, Tiyatro, Türkiye, Tuzla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da 2 bin kişilik açık hava sineması etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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