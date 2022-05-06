ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen, 3 gün sürecek "Uluslararası Siverek Sempozyumu" başladı.

Siverek Belediyesi, Kaymakamlık, Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sempozyuma, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 150 akademisyen katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılışında konuşan Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, yaşadığı yerin tarihini öğrenmenin her insanın hem hakkı hem de görevi olduğunu belirtti.

"Siverek, Osmanlı'dan, Selçuklu'ya ve günümüze kadar Mezopotamya'da çok önemli bir şehir konumunda. Verimli toprakları ve doğal güzellikleriyle yüzyıllardır insanlığa adeta bir sığınak olmuş. Cumhuriyet döneminde vatan savunmasında çok önemli görevlerde bulunmuştur. " ifadelerini kullanan Gölbaşı, bu kapsamda ilçenin geçmişten günümüze tarihi, toplum ve sosyal yapısı, kültürel değerlerini konu alan bir sempozyum düzenlediklerini belirtti.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak ise, ilkini gerçekleştirdikleri sempozyuma katılan akademisyenlere teşekkür etti.

Sempozyuma, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, 107. Topçu Alay Komutanı Albay Recep Çalışkan da katıldı.