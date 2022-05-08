ŞANLIURFA - "Uluslararası Siverek Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - "Uluslararası Siverek Sempozyumu" sona erdi

08.05.2022 19:48

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren "Uluslararası Siverek Sempozyumu" tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren "Uluslararası Siverek Sempozyumu" tamamlandı.

Siverek Belediyesi, Kaymakamlık, Mardin Artuklu Üniversitesi iş birliğiyle Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen sempozyuma, çeşitli üniversitelerden yaklaşık 150 akademisyen katıldı.

Sempozyumun son gününde düzenlenen kapanış oturumu AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'ın moderatörlüğünde yapıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özçoşar, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Ali Fuat Örenç ve sempozyum koordinatörü Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ekrem Akman'ın konuşmacı olarak yer aldığı oturumda, sonuç bildirgesine yer verildi.

Sempozyumun Siverek tarihi açısından son derece önemli olduğunu belirten AB Uyum Komisyonu Başkanı ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, "Siverek'in medeniyeti ve kültürü açısından önemli değerlendirmeler yapıldı. Programa baktığımızda çok zengin, dolu ve Siverek'te belki de ilk defa gerçekleştirildi. Burada yayınlanacak bildirilerin Siverek tarihine çok ciddi katkısı olacak. Kitap haline getirilecek bildirilerin bütün araştırmacılar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Katılımcılara baktığımızda konunun uzmanı olan, bu konularda çok ciddi araştırmalar yapmış olan akademisyenler var. Ben akademisyenlere katılımlarından dolayı düzenlenen sempozyumda ise emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sempozyum koordinatörü Dr. Ekrem Akman tarafından sempozyuma destek verenlere plaket takdim edildi.

ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu sona erdi
ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu sona erdi
ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu sona erdi
ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu sona erdi

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu başladı ŞANLIURFA - Uluslararası Siverek Sempozyumu başladı Uluslararası Siverek Sempozyumu büyük katılımla başladı Uluslararası Siverek Sempozyumu büyük katılımla başladı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - 'Uluslararası Siverek Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
22:51 Takipçi sayısı en çok azalan Ekrem İmamoğlu, en çok artan ise Ümit Özdağ oldu
22:43 Usta isim Michy Batshuayi'nin biletini kesti: Kenardan Ghezzal'a bağırdım
22:12 Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına "Kulüp" şarkısı damga vurdu
22:06 TRT Genel Müdürü Sobacı duyurdu! Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform geliyor
21:46 Burcu Özberk tatil fotoğraflarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
21:39 Fenerbahçeli Filip Novak, canlı yayında itiraflarını peş peşe sıraladı
21:37 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili inceleme başlatılacak
21:32 Ferdi Kadıoğlu'ndan derbi sonrası öz eleştiri: Tuzağa düştük
21:08 Yörük Festivali'ne katılmayan Kılıçdaroğlu'nun sponsorlar arasında yer alan Fettah Tamince'den rahatsız olduğu iddia edildi
21:01 Büyük heyecanın sahne olduğu Beşiktaş- Fenerbahçe maçı 1-1 bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 23:05:46. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - "Uluslararası Siverek Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement