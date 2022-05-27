ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI - Son Dakika
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ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI

27.05.2022 09:34

Kartal'da Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali dün düzenlenen törenle başladı.

Kartal'da Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali dün düzenlenen törenle başladı. 6 Haziran'a kadar devam edecek olan festivalin açılış gününde Müjdat Gezen'e Onur ve Emek Ödülü verildi.

Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali'nin açılışı dün yapıldı. Kültür merkezinin önünde bando, animasyon ve çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ardından küratörlüğünü Yavuz Yılmaz'ın yaptığı tiyatro sergisi açılışı gerçekleşti. 'Bir Pera Hikayesi' müzikal gösterisi ile devam eden programda son olarak Müjdat Gezen'e Onur ve Emek Ödülü verilerek festivalin ilk günü tamamlandı.

Festivale, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, oyun yazarı ve senarist Kandemir Konduk, Müjdat Gezen ve çok sayıda davetli katıldı.

'KARTAL'DA KÜLTÜR-SANAT YAŞAMAYA DEVAM EDECEK'

Festivale katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 'Bundan önceki yıllarda ulusal ölçekte üniversiteler arası tiyatro festivali etkinliklerimizi sürdürüyorduk. Bu festivalleri uluslararası ölçeğe taşımakla ilgili bir iddiamız vardı. Bu yıl kısmet olacak. Yine paydaşımız Doğuş Üniversitesi'yle birlikte üniversiteli yeni yetenekleri ve sergilenecek yeni oyunları Kartal'da yaşayan komşularımızla buluşturuyoruz. Festivalde birbirinden kıymetli üniversiteler, tiyatro toplulukları, yurt dışındaki farklı ülkelerden katılan tiyatro bölümü öğrencilerinden kurulmuş ekipler var. Bugün festivalimizin başlangıcını veriyoruz. Kandemir Konduk da bizimle beraber. Tiyatro onur ödülümüzü üstadımız Müjdat Gezen'e armağan edeceğiz. Kartal'da kültür-sanat yaşamaya devam edecek, etkinlikler, festivaller, tiyatrolar devam edecek çünkü çocukların, gençlerin, yetişkinlerin gelişimi için kültür-sanat olmazsa olmazdır. İnsanın hayal gücünü, vizyonunu, gerçekliğini yansıtır ve insanı kendisine getirir. Bu anlamda üniversiteli genç, amatör ruhlu ama en az profesyoneller kadar heyecanlı arkadaşların festivaldeki tiyatro oyunlarını merakla bekliyoruz' şeklinde konuştu.

'İLERİDE ÇOK DAHA GÜZEL ETKİNLİKLERDE BİR ARAYA GELMEK İSTİYORUZ'

Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan ise tiyatro severleri bu festivalde bir araya getirdiği için Kartal Belediyesi'ne özellikle teşekkür ederek, 'Biz de Kartal Belediyesi'nin sanat ve kültüre verdiği önemi yakınen bildiğimiz için onlarla olan ilişkilerimizi her zaman üst düzeyde tutmaya ve her türlü etkinlikte onların yanında olmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu önemli etkinlikte de Kartal Belediyesi'ne verdiğimiz katkılardan ve Kartal Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerden ötürü çok mutluyuz. Doğuş Üniversitesi her daim sanata ve kültüre çok önem veren bir üniversite olmuştur bu yüzden inşallah ileride çok daha güzel etkinliklerde bir araya gelmek istiyoruz. Bu tür etkinlikleri destekleyen bütün kurumlarla bir arada olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.

FESTİVALE GELEN ÜNİVERSİTELER

Festivalin içeriğiyle ilgili yapılan açıklamada, Uluslararası Üniversite Tiyatro Bölümleri Festivali'nin yarışma ve festival olmak üzere iki farklı ayağı olacağı bildirildi.

Festival ayağında yer alan puanlamaya katılmayacak üniversiteler: Romanya'dan Babes-Bolyai Üniversitesi, Yunanistan'dan Aristoteles Üniversitesi, Kartal Belediye Tiyatrosu Oyunculuk Atölyesi, Doğus Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Oyunculuk Bölümü

Yarışma ayağında yer alıp puanlamaya dahil olacak üniversiteler: Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü, Zonguldak Bülent Ecevit Devlet Konservatuarı Oyunculuk Bölümü, Kadir Has Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü

ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI
ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI

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Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE TİYATRO BÖLÜMLERİ FESTİVALİ KARTAL'DA BAŞLADI - Son Dakika


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