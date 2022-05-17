UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı - Son Dakika
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UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı

17.05.2022 11:59

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" başladı.

Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" başladı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında, programı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi iş birliği ile düzenlediklerini söyledi.

Kentin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında alınan ilk ve tek şehir olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda bir dizi program, konser, kültür sanat etkinliğini hayata geçiren Kırşehir Belediyesi olarak şimdi de UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı'nı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anadolu Abdal ve bozlak geleneğinin ilimize kattığı kültürel mirasın kazanımlarıyla UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan Kırşehir'in, bu mirasını tüm dünya halklarıyla da paylaşma fırsatı yakalamış bulunuyoruz."

Japonya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden katılımcıların yer aldığı etkinlikte, "Abdallık" geleneği, Muharrem ve Neşet Ertaş türküleri, Kırşehir yöresi müzik kültürü, köylerde aşık musikisi, Azerbaycan'da aşıklık geleneği, yaratıcı müzik kenti ve sürdürülebilir kalkınma, müzik ders kitaplarında yer alan eserlerin UNESCO tarafından kabul edilen değerler çerçevesinde incelenmesi gibi konular değerlendirilecek.

İki gün sürecek konferans, belediyenin YouTube kanalından çevrim içi takip edilebiliyor.

UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı
UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı başladı

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Unesco Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı Başladı Unesco Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı Başladı
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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