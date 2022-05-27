Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı - Son Dakika
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Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı

27.05.2022 20:33

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali" organize edildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, "Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali" organize edildi.

Kaymakamlık, Belediye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odası işbirliğinde düzenlenen festival kortej yürüyüşüyle başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kaledere İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi yaptığı etkinlikte yöresel ürünler hem tanıtıldı hem de satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, Ünye'de ilki düzenlenen festivalin önemli bir hedefi olduğunu söyledi.

Festivalin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini ifade eden Tezcan, "Bu otlar birleştiğinde bir damak tadı elde ediyorsunuz. Her yörenin damak tadı çocuklukla başlıyor ve gelişiyor. O tadı hep arıyoruz bir yerde. Ürünlerimizi, bu otlarla her damağa hazır hale getirebiliriz." dedi.

Tezcan, festivalin Türkiye'ye örnek olmasını temenni ederek, "Keşfedeceğimiz çok ot ve bitki var. Kat edecek çok fazla yolumuz var. İnsan düşünmek ve üretmek için var." diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise gastronominin turizm açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Tarihi ve doğal mekanları turizmin hizmetine sokmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerine dikkati çeken Tavlı, şu değerlendirmede bulundu:

"Son süreçte revaçta olan işlerden biri de turizm destinasyonlarında doğal lezzetler yani gastronomi işi. Biz de istedik ki Ordu ilimizi 128 adet bitki çeşitliliğinden yenilebilir olanların, doğal lezzetlerin kıymetini anlatalım, lezzetlerini bu süreçte tattıralım. Bölgemizin önemli yöresel bitkilerini ve lezzetlerini şehrimize gelen misafirlerimize tattıralım."

Tavlı, üç gün sürecek festivali geleneksel hale getirmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaymakam Ayhan Işık, Tezcan, Tavlı ve diğer ilgililer stantları ziyaret etti, ürünlerle ilgili bilgi aldı.

Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı
Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı
Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı
Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünye Ot ve Doğal Lezzetler Festivali başladı - Son Dakika


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