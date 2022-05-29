Uşak Modafest'te Simge Sağın konser verdi

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen moda festivalinde (Modafest) şarkıcı Simge Sağın sahne aldı.
Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) tarafından organize edilen ve Atapark'ta gerçekleştirilen festivalde, Simge Sağın şarkılarını seslendirdi.
Konser alanını dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.
Konserin ardından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Simge Sağın'a, çiçek, Eşme kilimi ve Uşak tarhanası hediye etti.
Burada vatandaşlara seslenen Çakın, iki hafta önce verdiği festivale gelme sözünü tutmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Söyleşi ve kültür sanat aktivitelerinin de yer aldığı festival, 31 Mayıs'ta sona erecek.
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