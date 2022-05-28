Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı

28.05.2022 19:38
Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Moda Festivali (Modafest), pet şişe atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen kıyafetlerin sergilendiği defileyle başladı.

Uşak'ta bu yıl ilki düzenlenen Moda Festivali (Modafest), pet şişe atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen kıyafetlerin sergilendiği defileyle başladı.

Uşak Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi (UKAMER) öncülüğünde gerçekleştirilen Modafest için Atapark Etkinlik Alanı'nda açılış töreni düzenlendi.

Törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Modafest'in kentte ilk defa düzenlendiğini vurgulayan Ergün, "İnşallah kesintisiz yıllar içerisinde sürekli düzenlenen bir etkinlik haline gelir. Modafest, inşallah Uşak'ın oluşturduğu sanayi ve ekonomiye marka değeri olarak önemli katkılar sağlar." dedi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Bu Modafest'i sadece bir etkinlik anlamında değil, aynı zamanda Türkiye'nin geri dönüşümünün yüzde 72'sini oluşturan kentimiz için de çok anlamlı buluyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yeni tip koronavirüs salgınının izlerinin silinmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Girişimci kadınlara imkan sağlamak istediklerini ve festival fikrinin böyle ortaya çıktığını belirten Çakın, "Çok şükür, bu yoğun ve gayretli çalışmalar sonrasında bugün gerçekten de büyük şehirlerde görmeye alışkın olduğumuz bir fuar konseptinde bir etkinliği sizlerle buluşturmaktan büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyuyorum." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince festivalin açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra pet şişe atıklarının geri dönüştürülmesiyle elde edilen ürünlerden yapılan kıyafetlerin sergilendiği geri dönüşüm defilesine geçildi. Defilede kıyafetleri Uşak Üniversitesi öğrencileri sundu.

Defilenin ardından protokol üyeleri, etkinlik alanındaki stantları gezdi.

Söyleşi ve kültür sanat aktivitelerinin de yer aldığı festival, 31 Mayıs'ta sona erecek.

YORUMLAR
500
Uşak'ta 'Geri Dönüşüm Çalıştayı' yapıldı Uşak'ta 'Geri Dönüşüm Çalıştayı' yapıldı E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar E-5'te kamyonetin kasasında uyuyarak yolculuk yaptılar
Kaynak: AA

Moda Festivali, Milletvekili, geri dönüşüm, Uşak, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:45:19. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta düzenlenen Moda Festivali geri dönüşüm defilesiyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement