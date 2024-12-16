'Uzak Şehir' dizisinin yeni fragmanı heyecan yarattı - Son Dakika
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Kültür Sanat

'Uzak Şehir' dizisinin yeni fragmanı heyecan yarattı

\'Uzak Şehir\' dizisinin yeni fragmanı heyecan yarattı

KANAL D'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi 'Uzak Şehir', yeni fragmanı ile izleyicilerin merakını artırdı. Alya'nın Sadakat'tan şikayetçi olup olmayacağı ise büyük bir soru işareti olarak kaldı. Fragmanda polislerin Alya'yı sorguladığı anlar dikkat çekti.

16.12.2024 12:23  Güncelleme: 12:26
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KANAL D'nin reytinglerde zirveye yerleşen dizisi 'Uzak Şehir'den heyecanı yükselten yeni bir fragman yayınlandı. Paylaşılan tanıtımda, Alya'nın (Sinem Ünsal) Sadakat'ten (Gonca Cilasun) şikayetçi olup olmayacağı büyük bir soru işareti olarak kaldı.

Yayınlanan tanıtımda, polislerin ihbar üzerine konağa gelip Alya'yı sormasıyla tansiyon yükseldi. Herkesin gözleri Alya'ya çevrilirken, polislerin "Sadakat Albora tarafından silahlı saldırıya uğradınız mı?" sorusuna Alya'nın vereceği cevap, bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı arttırdı.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Uzak Şehir' dizisinin yeni fragmanı heyecan yarattı - Son Dakika

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