Uzak Şehir'in Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Uzak Şehir'in Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı

Uzak Şehir\'in Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünden yayımlanan fragman, izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Fragmanda, karakterler arasındaki gerilim ve dram dolu anlar ön planda.

17.01.2025 10:58  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in pazartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Fragmanda, Alya'nın Boran'ın bıraktığı videoyu izlemesi, yeni bölüme dair heyecanı arttırdı.

SADAKAT'TEN TOKAT

AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir, yeni bölümüyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Kaya'nın Ecmel'in koğuşunda olması, büyük bir paniğe yol açarken Cihan'ın Ecmel'e, "Kardeşime dokunursan seni yaşatmam" demesi tansiyonu iyice yükseltiyor. Nare'nin bebeğini kaybetme haberi herkesi derinden sarsarken Özkan'ın, bebeğin Şahin'den olduğunu iddia etmesi üzerine, Sadakat'in tokadı gerilimi artırıyor. Şahin, Nare'nin Özkan'dan ayrılmasını isterken, tanıtımın sonunda Alya'nın Boran'ın bıraktığı video'yu izlediği anlar izleyenleri derinden etkiliyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Uzak Şehir her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Uzak Şehir, Televizyon, Kanal D, Fragman, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Uzak Şehir'in Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
23:48 Ünlü market zinciri halka arz ediliyor Ünlü market zinciri halka arz ediliyor
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
23:24 Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü Misafirliğe geldiği evde, 83 yaşındaki kadını bıçaklayarak öldürdü
23:19 CHP’den Rıza Akpolat’a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebi sonrası acil eylem çağrısı
22:56 Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti Misafirliğe geldiği evin önünden kaybolan 2 yaşındaki Esil için ekipler alarma geçti
22:55 İstanbul’da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33’ü hayatını kaybetti İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 17:12:00. #1.11#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'in Yeni Bölümünden İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.