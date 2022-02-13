Vali Fuat Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Karabük Valisi Fuat Gürel, Hadrianaupolis Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gürel, ziyaretinde yürütülen çalışmalarla ilgili Hadrianaupolis Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'tan bilgiler aldı.

Antik kentin bölge turizmi açısından çok önemli olduğunu belirten Gürel, Kazı Başkanı Çelikbaş ve kazı ekibine çalışmalarında başarı diledi.

Vali Gürel'e ziyaretlerinde, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Eskipazar Kaymakam Vekili Yasin Erdem, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun da eşlik etti.