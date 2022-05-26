Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında "Kırmızı Gül" ile finale kaldı - Son Dakika
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Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında "Kırmızı Gül" ile finale kaldı

26.05.2022 17:45

Erzurum'da, 7 ilden Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Öyküleri ile Türkülerimiz" bölge yarışmasında, Vanlı öğrenciler "Kırmızı Gül" türküsüyle Türkiye finaline kaldı.

Erzurum'da, 7 ilden Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Öyküleri ile Türkülerimiz" bölge yarışmasında, Vanlı öğrenciler "Kırmızı Gül" türküsüyle Türkiye finaline kaldı.

Efkan Ala Kültür Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü uhdesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi koordinesinde lise öğrencileri arasında "Öyküleri ile Türkülerimiz Doğu Anadolu Bölge Finali" yarışması düzenlendi.

Yarışamaya, 2'si Erzurum'dan olmak üzere Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Iğdır ve Malatya'dan 8 lisenin öğrencileri katıldı.

Jüri karşısında hünerlerini sergileyen öğrenciler, illerin yöresine ait türküleri öyküleriyle de seslendirerek heyete ve dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Yarışma sonunda jüri tarafından yapılan değerlendirmede, Van Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin seslendirdiği ve Erzurum yöresine ait "Kırmızı Gül" türküsü finale kaldı.

Vanlı öğrenciler, 2 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda düzenlenecek Türkiye şölenine katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, programda yaptığı konuşmada, geleceğin teminatının gençler olduğunu söyledi.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Kaygusuz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak amacımız, akademik anlamda başarılı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmış, erdemli, ahlaklı, sosyal ve kültürel faaliyetleri etkin şekilde yapan öğrenci yetiştirmek. Bu kapsamda bölge finali yarışması sonrası Türkiye finali olacak. Kaybedeni olmayan bir yarışma düzenlendi. Önemli olan türküleri icra etmek. Neşet Ertaş'ın da dediği gibi 'Nerede bir türkü söyleyen görürseniz yanına oturun'. Çünkü kötülerin türküsü yoktur."

Program, okul yöneticilerine verilen plaket takdimiyle sonra erdi.

Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında Kırmızı Gül ile finale kaldı
Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında Kırmızı Gül ile finale kaldı
Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında Kırmızı Gül ile finale kaldı
Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında Kırmızı Gül ile finale kaldı
Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında Kırmızı Gül ile finale kaldı

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Vanlı lise öğrencileri türkü yarışmasında 'Kırmızı Gül' ile finale kaldı - Son Dakika


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