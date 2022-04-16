Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı - Son Dakika
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Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı

16.04.2022 04:05
Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı

Avusturya'da 60'ın üzerinde cami derneğine sahip en büyük Türk sivil toplum kuruluşu olan Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) iftar programı düzenledi.

Avusturya'da 60'ın üzerinde cami derneğine sahip en büyük Türk sivil toplum kuruluşu olan Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) iftar programı düzenledi.

Başkent Viyana'da düzenlenen programa, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ozan Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, ATİB ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına değindi.

Ceyhun, ATİB başta olmak üzere Türk ve Müslümanlara ait sivil toplum kuruluşlarının, hem salgın sürecinde hem de ramazan boyunca din, etnik köken ayırt etmeksizin ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunduklarını, çok değerli dayanışma örnekleri gösterdiklerini ifade etti.

ATİB'in ramazan süresince günlük 550 iftar menüsü dağıttığını dile getiren Ceyhun, bu çalışmaların gurur verici olduğunu anlattı.

Hayırlı ümmet vurgusu

Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan da hayırlı ümmet olmanın önemine işaret ederek, "Hayırlı ümmet demek, gittiği her neresi ise oraya bereket, güzellik ve estetik getiren, oraya paylaşımı, infakı getiren millet demektir." şeklinde konuştu.

Gürcan, iyi niyetli ve insana değer veren toplumların gittikleri ülkelere de bu değerleri taşıdıklarını kaydederek, buraya uzun yıllar önce gelen Türk toplumunun da burada yaptığı olumlu işlerle güzel bir örnek teşkil ettiğini aktardı.

ATİB Başkanı Fatih Yılmaz da ramazan ayında Müslümanların tartışma ve gerginlikten uzak durarak barış ve dayanışmayı öne çıkardıklarını ifade etti.

Avusturya'da çeşitli din ve etnik kökene sahip grupların, harmoni içerisinde bütünü tamamlayan önemli parçalar olduğunu belirten Yılmaz, siyasetin ayrıştırıcı, karşı karşıya getirici söylemlerden ziyade yapıcı, bütünleştirici adımlar atmasının önemine değindi.

Programda Türk sanatçılar, Klasik Türk Müziği'nden çeşitli eserler seslendirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Viyana'da Türk sivil toplum kuruluşundan iftar programı - Son Dakika


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