Yağbasan Medresesi: Tarihin İzinde - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yağbasan Medresesi: Tarihin İzinde

12. yüzyıldan kalma Yağbasan Medresesi, restorasyonlarla korunan tarihi bir miras olarak ayakta.

06.11.2024 20:40
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Anadolu'nun ilk medresesi Yağbasan, yüzyıllara meydan okuyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesindeki 12. yüzyıldan kalma Yağbasan Medresesi, kapsamlı restorasyonlarla korunan ve Anadolu'nun en eski kapalı avlulu medresesi olarak zamana meydan okuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mülkiyetinde ve koruması altında bulunan Tokat'ın Niksar ilçesindeki tarihi Yağbasan Medresesi, Anadolu'nun en eski kapalı avlulu medrese yapısı olarak ayakta duruyor. 1157-1158 yıllarında Danışmentli Emir Nizamettin Yağbasan tarafından inşa edilen bu yapı, Türk-İslam kültürünün önemli bir mirası olarak biliniyor. Yüzyıllar boyunca hem din adamı hem de devlet adamı yetiştiren Yağbasan Medresesi, aynı zamanda Anadolu'da tıp eğitimi veren ilk medreseler arasında yer alıyor. Tokat merkezdeki bir diğer benzer yapıyla mimari benzerlik gösteren medrese, moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş olup, yıllar içinde birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2005, 2008 ve 2011 yıllarında gerçekleştirilen kapsamlı restorasyon çalışmaları sayesinde medrese günümüzde halen sağlamlığını koruyor. Bölgenin sarsıcı depremlerine rağmen ayakta kalan Yağbasan Medresesi, ziyaretçilerine geçmişten günümüze uzanan tarihi bir mirası yakından keşfetme fırsatı sunuyor. 9 asırlık medrese günümüzde gelin ve damatlar için popüler bir fotoğraf çekim mekanı olarak dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yağbasan Medresesi: Tarihin İzinde - Son Dakika

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