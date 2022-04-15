Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı - Son Dakika
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Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı

15.04.2022 17:31

Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladıYALOVA Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, "2021 yılı sonu itibariyle 126 bin 185 yabancı, 366 bin 651 yerli turist olmak üzere toplam 492 bin 836 kişi ilimizde konaklamıştır" dedi.

Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı

YALOVA Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, "2021 yılı sonu itibariyle 126 bin 185 yabancı, 366 bin 651 yerli turist olmak üzere toplam 492 bin 836 kişi ilimizde konaklamıştır" dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Turizm Haftası ildeki çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Etkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü Gazipaşa Caddesi'nden başlayarak 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Kortejde minik öğrencilerden oluşan mehter takımının yanı sıra folklor ekipleri de yer aldı.

Ardından meydanda düzenlenen törende İl Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali konuşma yaptı. Tali, kentte bir çok turizm destinasyonu olduğuna dikkati çekti. Yalova'yı bir çekim merkezi haline çevirmek için çalışmalar yaptıklarını anlatan Tali, şöyle konuştu: "2022 yılı Mart sonu itibariyle turizm işletme belgeli tesis sayısı 16, yatak kapasitesi 2 bin 856, belediye belgeli tesis sayısı 102, yatak kapasitesi de 6 bin 478 olup toplam yatak kapasitesi 9 bin 334'tür. 8 turizm yatırım belgeli otelin faaliyete girmesiyle beraber bin 919 yatağın da eklenmesiyle, 4 bin 709 nitelikli yatak arzı olacaktır. Ayrıca Turizm İşletme Belgeli SETUR Marina Mavi Bayrak ödülüne sahiptir. İlimizde, 55 A Grubu, 5 C Grubu olmak üzere toplam 60 seyahat acentesi bulunmaktadır. 2021 yılı sonu itibariyle 126 bin 185 yabancı, 366 bin 651 yerli turist olmak üzere toplam 492 bin 836 kişi ilimizde konaklamıştır."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Program minik öğrencilerden oluşan mehter takımının konseriyle devam etti. Etkinlik Türkiye Folklor Araştırma ve Geliştirme Derneği ve Yalova Kuzey Kafkas Derneği folklor ekipleri tarafından gerçekleştirilen gösterilerle sona erdi.

Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı
Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı
Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı

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Yalova'da Turizm Haftası miniklerin oluşturduğu mehter takımının gösterisiyle başladı Yalova'da Turizm Haftası miniklerin oluşturduğu mehter takımının gösterisiyle başladı Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı Kayseri'de Turizm Haftası kutlandı

Cumhuriyet Meydanı, turist, Turizm, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yalova 2021'de 492 bin 836 turisti ağırladı - Son Dakika


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