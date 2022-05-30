Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor - Son Dakika
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Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

30.05.2022 10:14

Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor Yalova'nın Altınova ilçesindeki Helenopolis Antik Kenti'nde yüzey çalışmalarında bulgular milattan önce 7. yüzyıla kadar ulaştı.

Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesindeki Helenopolis Antik Kenti'nde yüzey çalışmalarında bulgular milattan önce 7. yüzyıla kadar ulaştı. Bu yaz başlayacak kazılarda Yalova ve ilçe tarihinin bilinen en eski bulgularının elde edilmesi bekleniyor.

İlçede Çobankale ile başlayan arkeolojik kazılar Marmara Denizi'nde sular altında kalan 2 antik kent ile devam etmişti. Bu yaz Bizans İmparatoru Konstantin'in annesinin ismini taşıyan Helenopolis Antik Kentinde kazılar başlıyor. İlçede Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Metin Oral, Altınova'daki Çobankale'de önemli bulgulara ulaşıldığını belirterek, "Daha sonra biliyorsunuz deniz içinde bulgularımız var. Antik kentlerimiz var. Onlarla ilgili 5 yıllık programımız devam ediyor. Helenopolis'te de 3 yıllık bir yüzey araştırması devam ediyordu. Kazı çalışmalarına karar verildi. Bu sene ekipler geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde bizim sponsorluğumuzda inşallah Helenopolis kazıları başlıyor. Bu bölgenin Osmanlı, Selçuklu ve önceki dönemini ortaya çıkarmak istiyoruz" dedi.

Bölge tarihinin en eski bulgularına ulaşılacak

Helenopolis Antik Kentinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucu ilçe tarihinin ilk bulguların milattan önce 7. yüzyıla uzandığın tespit edildiğini anlatan Oral, şöyle konuştu:

"Burası Osmanlı köyü. Hersekzade Ahmet Paşa'nın vakfiyesinin olduğu, camisi, medresesinin olduğu bir yer. Dolayısıyla biz Hersekzade Ahmet Paşa, Osmanlı, Selçuklu ile ilgili ne varsa bu çalışmalarla toparlamak, ortaya çıkarmak istiyoruz. İnşallah bu sene ciddi bir kazı ekibi ile bu kazılar başlayacak. Bundan sonraki süreçte de hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Buranın tarihe ciddi ışıklar tutacağına inanıyoruz. Yüzey araştırmalarındaki bulgularla Altınova'daki tarih bir anda milattan önceye geçti. İnşallah yapılacak çalışmalarla da daha fazlasını bulacağımıza inanıyorum."

Altınova tarih turizmi ile anılacak

3 bölgede yapılacak arkeolojik çalışmaların önemine değinen Başkan Oral, "Bundan sonraki süreçte Altınova'ya tarih turizmini de kazandırmış olacağız. Yakın zamanda Deniz Müzesi Fenerimizi ilk etapta tarih ile ilgili açmış olacağız. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı. Bu yaz açarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Deniz altında batık bulundu

Marmara Denizi kıyısında su altı çalışmaları sırasında Osmanlı batığı bulunduğunu ifade eden Oral, geminin içinde Altınova'ya has od taşı olduğunu belirtti. Bölgenin tarihsel açıdan önemli bir konumda olduğunu söyleyen Oral, şöyle konuştu:

"Su altı çalışmalarında arkadaşlarımız bir Osmanlı batığı buldular. Bu bölgeye has binalarda, inşaatlarda kullanılan od taşını taşıyan bir batık olmasının bizim için ayrı bir özelliği var. Çünkü Hersakzade Ahmet Paşa Camisinde de kullanılan ve sadece bu bölgeye has olan taş yüküyle battığı tespit edildi. Çalışmalar yapıldıkça ayrıntılar gün yüzüne çıkacak. Arkadaşlarımızın çalışmasıyla daha çok bilgilerin geleceğine inanıyorum."

Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor
Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor
Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor
Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yalova Altınova tarihinin sıfır noktasına iniliyor - Son Dakika


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