14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi

29.05.2022 20:35

Yalova'nın Altınova ilçesinde 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi.

Sermayecik Köyü'ndeki festival, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, festivalde yaptığı konuşmada köydeki vatandaşların büyük bir özveriyle çilek yetiştirdiğini söyledi.

Sermayecik çileğinin önemini dile getiren Parıldar, "Sermayecik çileği ülkemizin bir çok yerinde bilinmektedir Yalova ilinde bir çok noktada çilek projeleri yapıyoruz. Tüm kurumlarımız olarak üretime önem veriyoruz." diye konuştu.

Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da Kovid-19 salgını nedeniyle festivale 2 yıl ara verdiklerini belirterek, "Sermayecik çileği bölgemiz için önemli bir üründür. Köylülerimiz özveriyle ürettiği bu çileklerde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise festivali her yıl daha da genişleteceklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından çilek güzellik yarışması düzenlendi.

Daha sonra çilek yetiştiriciliği yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, protokol üyelerince takdim edildi.

Festivale Vali Muammer Erol, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, bazı protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.

14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi
14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi
14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi
14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi

YORUMLAR
500
Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek Çilek köyünde ilk hasat başladı; 5 ülkeye ihraç edilecek Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi Geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlendi
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:10 Ve beklenen oldu: Vaka sayıları üç gün üst üste binin altına düştü, toplu taşımalardaki maske zorunluluğu kalktı
21:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması esnasında çocuklar sahneye fırlayıp selfie çektirmek istediler
21:06 İngiltere futbolunun efsane takımı Nottingham Forest 23 yıl sonra Premier Lig'e geri döndü
20:35 Anadolu Efes-Galatasaray Nef maçına giden Galatasaray Başkanı Burak Elmas salonu terk etti!
20:31 Mehmetçik'ten teröriste geçit yok! Barış Pınarı Ve Zeytin Dalı'da saldırıya hazırlanan 15 terörist etkisiz hale getirildi
20:03 Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon açıklaması: Suriye'de teröristlerin kökünü kazıyana kadar devam edeceğiz
20:02 Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor finale yükseldi! Süper Lig'e çıkmak için Bandırmaspor ile karşılaşacaklar
19:59 İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamalarına 560 bin kişi katıldı
19:28 Schumacher ölümden döndü! İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı
18:55 Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo anısı: Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim, görünce şok oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 22:36:39. #1.13#
SON DAKİKA: 14. Geleneksel Sermayecik Köyü Çilek Festivali düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement