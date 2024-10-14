Yangında Güvercinlerini Kaybeden Adamın Hikayesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yangında Güvercinlerini Kaybeden Adamın Hikayesi

Yangında Güvercinlerini Kaybeden Adamın Hikayesi

Bülent Özçevik, yangında kaybettiği güvercinlerini 3 tanesiyle yaşatmaya çalışıyor.

14.10.2024 11:52
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Evinde çıkan yangında hem yuvasını hem çok sevdiği güvercinlerini kaybeden Bülent Özçevik, kurtardığı 3 güverciniyle tutkusunu yaşatmaya çalışıyor.
Çocukluğundan bu yana güvercin sevgisiyle büyüyen 51 yaşındaki Bülent Özçevik, değerli cinsteki güvercinlerin soy takibi için yıllarını harcadı.
Bornova'daki evinin çatısında 253 adet "dönek" cinsi güvercinin bakımını ve soy takibini yapan Özçevik'in hayatı, 16 Eylül'de evinde çıkan yangınla değişti.
Bir apartmanın 5. katında bulunan evinde çıkan yangında hem yuvasını hem de çatı katında beslediği 250 kuşunu kaybeden ve akrabasının evine sığınan Özçevik, yangından kurtulan 3 güvercine kiraladığı bir arazide yaptığı kulübede bakmaya devam ediyor.
Özçevik, AA muhabirine yaklaşık 40 yıldır "dönek" cinsi güvercinlerin soyunu koruyup takibini yaptığını, yaşadığı yangında evinin yanı sıra canlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.
Ömrü yettiğince güvercinlerden vazgeçmeyeceğini kaydeden Özçevik, şöyle konuştu:
"Bu soyun bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Benim yangında kuşlarımın kaybıyla zararım 2,5 milyon liranın üstünde. Ama kuşları para olarak görmüyorum. Tamamen giden canlardan ibaret bana göre.
Zengin biri olsanız dahi bu güvercine sevginiz varsa siz benim yanıma geleceksiniz. O kuşu benden isteyeceksiniz. Ben sizden para almayacağım. Ama sizinle ne yapacağız? Burada birlikte o kuşa bakacağız. Onun için zenginle fakirin bir çizgide buluştuğu noktadır güvercin."
"Kuş havada belli olur"
Besledikleri dönek güvercin türünü, mübadele döneminde Yunanistan'dan gelen kişilerin yanlarında getirdiğini anlatan Özçevik, akrobatik hareketler yapabilen bu türün özel bir eğitim alması gerektiğine işaret etti.
Özçevik, iki çocuğuna da güvercin sevgisini aşılamaya çalıştığını kendisinden sonra soy takibini yapmaları için öğütler verdiğini dile getirerek, "Hangi kuşu, hangi soyu nasıl besleyeceklerini anlatıyorum. Kuş havada belli olur ama gelişigüzel öğretmeye kalkarsanız maalesef bunda başarısızlıklar çok oluyor." dedi.
Kuşların kendisine huzur verdiğini belirten Özçevik, şunları kaydetti:
"Şu an doğadayız. Sadece kuşları uçurduğunuzu düşünün. Sadece siz ve doğa. Hiçbir kötülük yok. Kimseye zararınız yok. İnsanlara mutluluk veren her hayvan gibi bu da güzelliği çok olan bir şey. Biz bunu parayla satmıyoruz. Sadece çok sevdiğimiz arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, birlikte bakıyoruz. Benim niyetim de çocuklarıma iyi bir güvercin, iyi bir soy bırakmak. Amacım soy takip etmek."

Kaynak: AA

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