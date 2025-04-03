Yarım Yüzyıl Bakır Ustalığı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yarım Yüzyıl Bakır Ustalığı

Çorum'da 69 yaşındaki Halil Uysal, yarım asırdır bakır dövme sanatını sürdürüyor.

03.04.2025 09:53
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Yarım asırdan fazla süredir çekiciyle bakıra şekil veriyor

ÇORUM - Çorum'da çırak olarak başladığı mesleğini yarım asırdan fazla süredir sürdüren bakır ustası, çekiçle dövdüğü bakırlardan çeşitli ürünler yapıyor. Mesleğini yaşatmaya çalışan usta, yaptığı ürünlerin 50 yıl ömrünün olduğunu söyledi.

Çorum'da bakırcılar ve kalaycılar arastasında bulunan dükkanlardan birini işleten 69 yaşındaki Halil Uysal, unutulmaya yüz tutmuş bakır dövme zanaatını 57 senedir sürdürüyor. Büyük bir emek gerektiren uğraşının ardından bakırdan kazanlar ve çeşitli ürünler yapan Uysal, çırak bulamadığı için dükkanında 35 yıldır yalnız çalışıyor. Bakır ürünlere ilginin azalması ve maliyetlerin artması sebebiyle mesleğin değerini yitirdiğini belirten Uysal, Çorum ve çevre illerden gelen müşterilerine hizmet verdiğini söyledi. Vatandaşların bakır ürünlerin fiyatını yüksek bulduğunu belirten Uysal, yaptıkları zanaatın emek gerektirdiğini, bunun dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

"Geçmiş zamanlarda çıraklar ve kalfalarla birlikte 5, 6 kişi çalışıyorduk, şimdi ise tek başımayım"

Bakır dövme sanatını geleceğe aktaracak yeni neslin olmadığını ve sadece bu işi yapan bir kaç kişi kaldığını dile getiren Halil Uysal, "Yapmış olduğum bu mesleğe komşumun beni getirip bakır ustasının yanına çırak olarak vermesiyle başladım. 57 senedir bu sanatı icra ediyorum. Gelen bakır malzemeleri ilk önce yaprak halinde kesiyorum daha sonra yapacağım ürüne göre işe başlıyorum. Yapılan işlemlerde tabana, yan kısımlara ve birçok kısmına uygulanan işlemler ayrı ayrıdır. Bakır dövme işlemini gerçekleştirirken tisi ve eşek demiri adı verilen kullandığımız malzeme ve değişik boyutlardaki çekiçlerle bakıra şekil vermemizi sağlar. Yapmış olduğumuz bakır malzemeler kalaylama işlemi yapıldıktan sonra 50 sene ortalama ömrü olur. Daha sonra tekrar kalaylama işlemi yapılıp kullanımına devam edilebilir" dedi.

"Müşteri bu rakamları fazla bulduğu için de tercih etmiyor"

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde bakır ürünlerin çok büyük ilgi gördüğünü ifade eden Uysal, "Şimdi bu işi yapacak bir çırak gelse bile ben ne kadar para alacağım diye soruyor. Bu işi 5,6 sene çıraklığını yapması lazım ki o da kazanç sağlayamaz. Ben bu sanata yeni başladığımda ustam bize haftalık 50 kuruş verirdi, biz de biriktirirdik. Günlük kazancımız aldığımız işin durumuna göre ortalama 800 ila bin TL arasında değişir. Yaptığımız malzemeler 5 bin TL'ye de var, 10 bin TL'ye de var. Müşteri bu rakamları fazla bulduğu için de tercih etmiyor. Fakat şu durumu görmezden geliyorlar, yaptığımız bu meslekte emek çok ve bu nedenle de emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Geçmiş zamanlarda çıraklar ve kalfalarla birlikte 5, 6 kişi çalışıyorduk, şimdi ise tek başımayım. Daha sonra ilerleyen süreçlerde kendim çalışmaya devam ettim, ortalama 35 senedir tek başıma yapıyorum. Satışlar güzel oluyordu, artık eskisi gibi değil. Geriye dönüp baktığımda burada iş yapan 150, 200 dükkan vardı, fakat şu an benimle birlikte 2 ya da 3 dükkan kaldı. İşimiz eskisi kadar iyi olmasa da çevre illerden gelerek ürünlere talep gösterenler oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yarım Yüzyıl Bakır Ustalığı - Son Dakika

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