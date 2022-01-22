"Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" oyunu Tekirdağ'da tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu, "Yaşlı Bir Palyaço Aranıyor" adlı oyununu Tekirdağ'da sahnelendi.

Üç eski palyaço, üç eski dost, Nicolo, Filippo ve Peppino'nun "yaşlı bir palyaço aranıyor" ilanını görüp seçmelerde karşılaşması sonrasında yaşananların anlatıldığı oyun, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Matei Visniec'in yazdığı, çevirisini Ahmet Güngören ve rejisörlüğünü Murat Çidamlı'nın yaptığı tek perdelik tiyatro oyununda, karakterlerden Nicolo'yu Muhammet Aymaz, Filippo'yu Ercan Kılıçarslan, Peppino'yu Ceyhun Gen ve yaşlı palyaçoyu Ahmet Birkan Şentürk canlandırdı.

Oyun, izleyicilerin beğenisini topladı.