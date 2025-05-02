Yavuz Top Hayatını Kaybetti

TÜRK Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden, bağlama sanatçısı Yavuz Top, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Kartal Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Yavuz Top'un vefat haberini yakın dostu Sebahat Akkiraz sosyal medya hesabından duyurdu. Sebahat Akkiraz, yarın saat 11.00'de Yavuz Top için Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde program düzenleneceğini ve sanatçının Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedileceğini duyurdu.