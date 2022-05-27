Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi - Son Dakika
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Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi

27.05.2022 19:55

Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi Karabük ve ilçelerindeki yerel lezzetlerin tanıtıldığı 8 günlük "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi

KARABÜK - Karabük ve ilçelerindeki yerel lezzetlerin tanıtıldığı 8 günlük "Karabük Lezzet Şenlikleri" sona erdi.

Karabük Valiliği koordinasyonunda 20-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Lezzet Şenlikleri Bulak Köyü'nde yapılan etkinlikle sona erdi. İlk kez gerçekleştirilen şenliklerde merkez ve ilçelerin yerel lezzetleri tanıtıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 8 günlük planlanan etkinlikte bütün ilçeleri programın içine dahil etmek istediklerini belirtti.

Gürel, şenlik sayesinde her ilçenin kendine has olan yemek kültürünü gösterdiklerini söyledi.

Bundan sonraki süreçte sergilenen yemekleri kayıt altına almak istediklerini ifade den Gürel, her ilçeyi içine alan yöresel lezzetleri tarifleri ile kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmak istediklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından Bulak Köyü'nde yaşayan 90 yaşındaki Mukaddes Gürocak'ın söylediği 'Hayat sen ne çabuk harcadın beni' parçası Vali Gürel ve diğer katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı.

Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi
Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi
Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi
Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi

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Kaynak: İHA

Karabük Valiliği, Karabük, Mayıs, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yerel lezzetlerin tanıtıldığı 'Lezzet Şenlikleri' sona erdi - Son Dakika


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