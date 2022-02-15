'Yol Arkadaşım'ın yeni konuğu Sarp Apak oldu - Son Dakika

Alanında başarılı ve popüler isimleri konuk eden Red Bull "Yol Arkadaşım" podcast serisinin yeni bölümünde İsmail Türküsev, sevilen oyuncu Sarp Apak'ı ağırladı.

Bull "Yol Arkadaşım" podcast serisinde, popüler konuklar, gündemi takip eden konu başlıkları ve eğlenceli pek çok içerik bir araya gelirken, birçok ismi ağırlayan İsmail Türküsev'in yeni konuğu oyuncu Sarp Apak oldu.

NBA KARİYERİ, IRON MAN VE KAHVALTICI EŞREF AMCA

Sarp Apak'ın rotasını İzmir'e çevirmesiyle koyulaşan sohbette, sevilen oyuncunun yola çıkmadan önce evde gerçekleştirdiği son kontrolleri ve bunları hatırlamak için kullandığı ipuçlarına değinildi. Apak, kahvaltıcı Eşref Amca'yı, enerjisini yükseltmek için son ses müzik dinlemeyi tercih ettiğini anlattı.

Sarp Apak'ın oyunculuk kariyerinin sevilen işlerinden 'Ölümlü Dünya' filminin aksiyon sahneleri için öğrendiği farklı fiziksel deneyimlerin yanında görkemli NBA 2K kariyerine ve Robert Downey Jr.'ın oyunculuğuna kadar pek çok konuya değinilen sohbetin sonunda ise Apak, ideal yol arkadaşı için tercih yapmakta zorlandığı seçenekler arasında kendini bulduğunu söyledi.