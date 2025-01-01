Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları havadan görüntülendi.
Yozgat'ta zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle öne çıkan Çamlık Milli Parkı, önceki gün etkili olan kar yağışının ardında beyaz örtüyle kaplandı.
Çamlık Milli Parkı'nın beyaza bürünen manzarası dronla kayıt altında alındı.
Güneşin ortaya çıkmasıyla karla kaplı ağaçlar güzel görüntü oluşturdu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Yozgat Çamlığı Beyaza Büründü - Son Dakika
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