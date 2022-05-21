YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi

YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu

21.05.2022 17:45

YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu Norm Ender YUNİFEST'22'nin finalini yaptı Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve 5 gün süren YUNİFEST'22 Norm Ender konseriyle kapanışını yaptı.

YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu

Norm Ender YUNİFEST'22'nin finalini yaptı

YALOVA - Yalova Belediyesi ve Yalova Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ve 5 gün süren YUNİFEST'22 Norm Ender konseriyle kapanışını yaptı. Kampüsle şehri bütünleştiren festival süresince Ece Seçkin, Manuş Baba, Yaşlı Amca ve Samida gibi ünlü isimler de sahne gençlere unutamayacakları bir hafta yaşattı.

Gençlik Haftasını festivale dönüştüren Yalova Belediyesi ile Yalova Üniversitesi öğrencilere unutulmaz bir şölen armağan etti. Festivalin son gününde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen konserde ünlü rap müziği sanatçısı Norm Ender sahne performansıyla herkesten tam not aldı. Meydanı dolduran binlerce kişiye konser veren Norm Ender, bu kez parçalarını Yalovalılar için seslendirdi.

Norm Ender'e Yürüyen Köşk maketi hediye eden Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, "YUNİFEST'in sloganında olduğu gibi şehri kampüsle buluşturduk. Yalovamızı öyle bir şehir haline getirdik ki adeta müziğin ve sanatın şehri oldu. Bu yıl ki organizasyonları Üniversitemiz ile birlikte ortak yaparak farklı bir sinerji oluşmasını istedik. Yalova'da yaşayan 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızın kalbi YUNİFEST'te attı. Öğrencilerimize finaller öncesi moral depolamaları için güzel bir ambiyans uluşturduğumuza inanıyorum. Bu yöndeki etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Festivalde yıldızlar geçidi

YUNİFEST'te gençlerin beğeni ile dinlediği birbirinde popüler sanatçılar sahne aldı. Festival, Yalova Üniversitesi kampüs alanında Manuş Baba konseriyle start aldı. İkinci günde sahne alan ekip Yaşlı Amca grubuydu. Festivalin üçüncü gününde yağmur Gökçe konserine engel olsa da sanatçı önümüzdeki günlerde yine öğrenciler ile bir araya gelecek.

Ece Seçkin festivalin dördüncü gününde 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Yalovalılarla ve öğrencilerle buluştu. Ece Seçkin'in öncesinde ise SAMİDA sahne aldı. Festivalin son gününde ise Norm Ender sahnedeki isim oldu.

Öte yandan YUNİFEST'te yerel sanatçılar ve gruplarda öğrencilerle bir araya geldi. Gündüz başlayan etkinlikler gece geç saatlere kadar devam etti.

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekaplı festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu
YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu
YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu
YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu

YORUMLAR
500
YUNİFESST'22'ye Ece Seçkin damgasını vurdu YUNİFESST'22'ye Ece Seçkin damgasını vurdu
Kaynak: İHA

Yalova Belediyesi, Ece Seçkin, Norm Ender, Yalova, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Hayatını kaybeden yaşlı adam, evden yayılan kokuyla bulundu!
17:34 Geçen hafta açılışı yapılmıştı! Rize-Artvin Havalimanı 1 haftada 8 bin 750 yolcuyu ağırladı
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:53:45. #1.12#
SON DAKİKA: YUNİFEST'22 Yalova'da şehirle kampüsü buluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement