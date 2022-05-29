Zeynep Casalini, Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Zeynep Casalini, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.
Casalini, şef Daniel Fedorean yönetiminde sahil bandında yer alan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahneye çıktı.
Konserde sevilen parçalarını seslendiren Casalini'ye, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası eşlik etti.
Zeynep Casalini, konser sonunda seyircilerden alkış aldı.
Festival, 11 Haziran'da sona erecek.
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