#039;ah Belinda'da Buluştular! - Son Dakika
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#039;ah Belinda'da Buluştular!

28.05.2022 20:51
#039;ah Belinda'da Buluştular!

Neslihan Atagül ve Serkan Çayoğlu, Netflix'te yayınlanacak OGM Pictures imzalı "Ah Belinda" filminde buluştu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Netflix'te yayınlanacak OGM Pictures imzalı "Ah Belinda" filminin çekimleri tam gaz sürüyor. Deniz Yorulmazer'in yönettiği filmi Hakan Bonomo yazdı. Unutulmaz Yeşilçam yapımı Ah Belinda'nın baştan çekimi olan filmin kadrosuna Cem karakteriyle başarılı oyuncu Anıl Çelik de katıldı.

Çelik, Sevilay'ın (Neslihan Atagül) tiyatrocu arkadaşlarından birine yaşam veriyor. Filmde Serkan Çayoğlu, Necip Memili, Efe Tunçer, Gamze Karaduman ve Beril Pozam da rol alıyor. "Ah Belinda"da bir şampuan reklamında oynayan Sevilay'ın (Neslihan Atagül) canlandırdığı karakterin dünyasında yolculuğa çıkma öyküsü ve kendi hayatına geri dönmek için verdiği renkli mücadele anlatılıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Neslihan Atagül, Serkan Çayoğlu, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin #039;ah Belinda'da Buluştular! - Son Dakika


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