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'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı - Son Dakika

'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı

20.12.2021 21:11
'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı

Gökhan Gülbeyaz'ın, takıntılı bir aşk hikayesini anlatan single çalışması 'Eski Sevgilim' parçası YouTube ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. İşte detaylar...

Gökhan Gülbeyaz'ın yepyeni single çalışması 'Eski Değilim', Müzikal İşler Production etiketiyle YouTube ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Takıntılı bir aşk hikayesini anlatan şarkı dinleyiciye hüznü ve neşeyi birlikte yaşatırken, şarkıcının kendine has ses tınısı ve farklı yorumu da dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziği Gökhan Gülbeyaz'a ait. Şarkının düzenlemesini ve prodüktörlüğünü ise uzun yıllardır Murat Boz, Sertab Erener, Yalın gibi önemli sanatçılarla çalışan Çağrı Sertel üstlendi. Single'ın hazırlık sürecinde Sezen Aksu'nun ilk vokallerinden Süheyla Yengi'den şan dersleri alan Gülbeyaz, aynı zamanda klipteki dans sahneleri için de koreograf eşliğinde özel bir ekiple çalıştı. Dansçıların eşlik ettiği ve farklı renk temalarının kullanıldığı klibin yönetmenliğini ise Enes Bilal Taşçı üstlendi.

Gökhan Gülbeyaz: "İlkokuldan beri okul korolarında söyledim, piyano ve gitar dersleri aldım. Çocukken hayalim hep popçu olmaktı. Üniversiteden mezun olunca global şirketlerde çalışmaya başladım fakat müzik ağır bastı ve bu işi profesyonel olarak yapmam gerektiğini, hobi olarak yapmanın bana yeterli olamayacağını anladım. Önce bestelerimi tanıştığım müzisyenlere dinlettim. Onların beğenmesi ve desteğiyle ilk single için hazırlıklara başladık. İlk işimde böyle önemli bir ekiple çalışma fırsatı bulduğum için çok mutluyum."

Gökhan Gülbeyaz Kimdir?

Mersin doğumlu olan Gökhan Gülbeyaz, ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere'de Uluslararası Pazarlama yüksek lisansı yaptı. Gülbeyaz'ın 2017'de yayınlanmış İngilizce bir "Siyasi İletişim" kitabi bulunmaktadır. 2019'da müzik çalışmalarına odaklandı ve ilk single çalışmasını 12.11.2021'de yayınlayarak profesyonel müzik hayatına atıldı.
'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı
'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı
'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı
'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 'Eski Sevgilim' şarkısı çıktı - Son Dakika Magazin


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