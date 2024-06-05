10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Buse Terim ilk kez konuştu: Boşanma nedeni önemli değil

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Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, mart ayında 2014 yılında nikah masasına oturduğu Volkan Bahçekapılı ile tek celsede boşandı. İki kızı olan Terim, biten evliliği hakkında konuştu.

"HAYAT BOYU GÖRÜŞECEĞİZ"

Dün bir markanın davetinde 2. Sayfa'ya açıklama yapan Buse Terim, biten evliliği hakkında ilk kez konuşarak "Boşanma nedeni çok önemli değil, neden olduğu bence. Nasıl evlenmek çok normal bir şey ise. Ayrılmak boşanmak bunlar da normal şeyler. Anne babayız biz iki tane kızımız var o yüzden hayat boyu görüşeceğiz onlar için" dedi.

2014 yılında görkemli bir düğünle evlenen Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı 2016 yılında Nil'i, 2018'de ise Naz'ı kucaklarına almıştı.

MART AYINDA BOŞANDILAR

Buse Terim, boşandıktan sonra yaptığı açıklamada "Uzlaşarak çözemeyeceğimizi anladığımız anlaşmazlıklar nedeniyle evliliğimizi bitirme kararı aldık. Evliliğimizin bize hediyesi kızlarımız, daima önceliğimiz olacak. Bu zor geçiş sürecinde ailemizin, özellikle de çocuklarımızın mahremiyetine göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz" demişti.