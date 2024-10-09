13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor - Son Dakika
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13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor

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''Issız Adam'' filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal, 13 yıllık eşi Lale Cangal ile anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma sonrası denize açılan ünlü oyuncu, bu anları takipçileriyle paylaştı.

09.10.2024 14:19  Güncelleme: 14:31
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Cemal Hünal, "Issız Adam" filmiyle tanınan ünlü oyuncu, 2011 yılında evlendiği keman sanatçısı ve oyuncu Lale Cangal ile anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, çiftin 10 dakika süren duruşmasında, 10 yaşındaki oğulları için ortak velayet kararı alırken, Hünal'a aylık 65 bin lira nafaka ödemesi hükmünü verdi.

DENİZE AÇILDI BALIK TUTTU

13 yıllık evliliğinin sona ermesinin ardından Hünal, deniz kenarında "Denize mi açılsak?" notuyla paylaştığı bir video ile takipçilerine veda etti. Ardından tekneye binip balığa çıkmayı tercih etti.

13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor

Lale Cangal, Cemal Hünal, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 yıllık eşinden boşandı: Issız adam inzivaya çekiliyor - Son Dakika
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