2 çocuk annesi Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı! "Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik" - Son Dakika
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2 çocuk annesi Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı! "Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik"

11.07.2022 13:59

Şarkıcı Seda Üren, evinde spor yaparken çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. İki çocuk annesi olan ünlü şarkıcı karın kaslarıyla adeta şov yaptı. Mustafa Sandal ve Gülşen'in karın kaslarının estetik olduğunu belirten 40 yaşındaki şarkıcı, fit kalmasının sırrını anlatmıştı.

Üç yıllık suskunluğunu 'Kırarım Bu Kalemi' ile bozan şarkıcı Seda Üren, spor yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İki çocuk annesi olan Üren'in karın kasları ise dikkat çekti.

"HAFTANIN 5 GÜNÜ SPOR YAPIYORUM"

40 yaşındaki güzel şarkıcı, fit kalma sırrını "Eski sporcuyum ben. Evlilik ve müzikle birlikte ara vermek zorunda kalmıştım. Şu an tekrar başladım, haftanın beş günü spor yapıyorum" diye açıklamıştı.

Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı karın kaslarıyla hayran bıraktı

"İKİSİNİN DE KASLARI ESTETİK"

Karın kaslarının doğal olduğunu söyleyen Seda Üren, Mustafa Sandal ve Gülşen'in kaslarının estetik olduğunu iddia etti. Üren, "Mustafa Sandal ailemizin sanatçısı; anneannem çok sever! Ama estetikle yapılan baklavaları çok belli oluyor. Gülşen'in karın kasları da estetik. Benimkilere bakın; gerçek! Bunu yaşam tarzı olarak benimsedim. Gerçekten çalışarak yapmak bir başarı, parayla elde edemezsin."

Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı karın kaslarıyla hayran bıraktı
Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı karın kaslarıyla hayran bıraktı
Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı karın kaslarıyla hayran bıraktı
Kim der 2 çocuk annesi! Ünlü şarkıcı karın kaslarıyla hayran bıraktı
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Kaynak: Snob Magazin

Mustafa Sandal, Seda Üren, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2 çocuk annesi Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı! 'Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik' - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2 çocuk annesi Seda Üren karın kaslarıyla hayran bıraktı! "Mustafa Sandal ve Gülşen'in kasları estetik" - Son Dakika
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